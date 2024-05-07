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У світі спостерігається ажіотажний попит на імбир

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У світі спостерігається ажіотажний попит на імбир
Імбир користується популярністю у низці країн Європи
фото із відкритих джерел

Україна займає лише 50-му місці в світі за обсягом імпорту імбиру

За останній місяць на світовому ринку імбиру відбулося різке зростання цін, що привело до ажіотажного споживання на цей колись екзотичний, тепер уже традиційний для нашого регіону, продукт. У країнах Східної Європи він набуває популярності у кулінарії та хлібопекарній промисловості. Про це пише EastFruit.

У чому ж причини стрімкого зростання цін на імбиру в світі? Фахівці стверджують, що головна причина – це низька врожайність імбиру в Китаї та в Індії. У результаті запаси імбиру в Азії стали знижуватися, що і стало причиною різкого зростання цін, оскільки до початку збору нового імбиру в Китаї залишилося ще пів року.

Імбир подорожчав настільки, що навіть для китайських споживачів, для яких він є традиційним продуктом, став занадто дорогим, і потреба у ньому почала знижуватися.

Як пишуть аналітики видання, певне полегшення на ринку можливе в червні-липні після того, як на ринок починає надходити новий урожай з Бразилії та Перу.

«Бразилія зараз активно розширює площі під цю культуру у відповідь на високий рівень цін на світовому ринку», – йдеться у публікації ресурсу. 

За даними EastFruit, Китай щорічно експортує від 400 до 500 тис. тонн свіжого імбирю. Таїланд і Індія, займаючи друге і третє місця в світовому рейтингу найбільших експортерів, продають на зовнішніх ринках приблизно в 5 разів менше. Порівняно великими експортерами також є Перу, Нігерія, Бразилія та Непал.

Основними ж імпортерами свіжого імбиря є США, Бангладеш, Пакистан, Нідерланди, ОАЕ та Японія. При цьому Нідерланди імпортують імбир здебільшого для реекспорту. Крупним споживачем імбиру в Європі є Німеччина, де щорічно споживається близько 30 тис. тонн свіжого продукту. Україна займає лише 50-му місце в світі за обсягом імпорту даного товару, імпортуючи близько півтори тисячі тонн країни на рік, переважно з Бразилії, Китаю та Перу.

До слова, у світі набуває популярності новий овоч. З усіх овочів, представлених на ринку, молоді пагони хмелю (hop shoots), які ще називають «хмелевою спаржею», мабуть, найдорожчі та розкішні.

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Теги: Німеччина Китай продукти Індія Пакистан Бразилія Бангладеш Україна урожай

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