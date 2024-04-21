NYT розповіла, чому спікер Джонсон погодився на допомогу Україні

Донедавна Джонсон виступав проти фінансування військових зусиль Києва

На рішення спікера Палати представників Конгресу США республіканця Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт про допомогу Україні вплинули оголошені дані розвідки, політичний тиск і зміна в особистих переконаннях. Про це йдеться в аналітичній публікації The New York Times.

Як рядовий прихильник жорсткої лінії в Республіканській партії, Джонсон виступав проти фінансування військових зусиль Києва, доки не будуть виконані вимоги його партії щодо посилення південного кордону США.

Однак незадовго до історичного голосування Джонсон заговорив зовсім по-іншому. «Я хочу бути на правильному боці історії», – заявив він.

За його словами, настав критичний час, коли потрібно робити те, що є правильним. «Я вважаю, що надання летальної допомоги Україні зараз є критично важливим», – сказав політик журналістам у Капітолії.

Сам Майк Джонсон пояснював зміну своїх поглядів отриманими розвідувальними даними, зокрема про те, що Володимир Путін не зупиниться і може зазіхнути на країни Балтії.

Ще одним ключовим моментом у зміні позиції Джонсона називають дискусії в лютому цього року, які відбулися в Овальному кабінеті Білого дому, коли лідери Конгресу зустрілися з Джо Байденом. Високопосадовці з питань нацбезпеки тоді пояснили, наскільки жахливими будуть наслідки, якщо українська ППО не буде посилена американською зброєю.

За словами журналістів, Джонсон під час зустрічей з президентом України Володимиром Зеленським та іншими особами був вражений історіями про масштаби страждань, які російські війська спричинили в країні. Все це зачепило християнські почуття Джонсона.

Окрім того, спікер також зіткнувся з політичним тиском з боку деяких республіканців, які так само, як демократи, активно підтримували допомогу Україні і говорили, наскільки життєво важливою є ця допомога.

Коли він погодився поставити на голосування пакет допомоги, йому довелося зіткнутися з хвилею гніву з боку правого крила Республіканської партії, представники якого звинуватили Джонсона у зраді і неодноразово закликали його змінити курс. Однак політик зазначив, що не турбується про власну посаду спікера, але серйозно стурбований здатністю України стримувати Росію без допомоги США.

У виданні зазначили, що Джонсон не став обґрунтовувати жодного із законопроєктів про допомогу, як це майже завжди роблять спікери на трибуні Палати представників. Після ухвалення закону він лише виступив з уривчастою промовою про важливість допомоги.

Нагадаємо, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Після голосування конгресмени, попри порушення регламенту, підняли українські прапори.

Також президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про військову допомогу для України. Він наголосив, що цей пакет допомоги є важливим не лише для України.

Водночас лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за допомогу Україні 23 квітня, у вівторок. Сенат США має перерву з 19 по 29 квітня, однак сенатори повернуться, щоб ухвалити цей закон.