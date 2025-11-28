Головна Світ Економіка
Україна суттєво збільшила імпорт картоплі: названо три країни-постачальника

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Імпорт картоплі до України за 10 місяців 2025 року зріс у 5,1 раза, тоді як експорт зменшився на 13,4%

У січні-жовтні 2025 року Україна імпортувала 123,14 тис. тонн картоплі на $66,1 млн, що у 5 разів більше за показники аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

При цьому основний імпорт здійснювався з Польщі (36,9% постачань у грошовому вимірі), Єгипту (13,7%) та Нідерландів (11,6%). 

Експорт картоплі з України за цей період скоротився на 13,4%, до 2,14 тис. тонн. Водночас виручка у грошовому виразі зросла на 2,4% – до $521 тис. Основними покупцями залишилися Молдова (58,5%), Азербайджан (38,6%) та Сінгапур (0,6%).

У жовтні 2025 року Україна імпортувала 359 т картоплі, що в 11,4 раза (4,09 тис. т) менше відносно торішнього аналогічного періоду, а експорт збільшився у 4,6 раза (269 т).

Нагадаємо, що Польща встановила рекорд експорту картоплі у 2025 році, відвантаживши на зовнішні ринки понад 107 тис. тонн продукції. Найбільшим покупцем стала Україна, яка забезпечила майже половину експортної виручки.

В Україні триває зниження ціни на картоплю. Цьогоріч на зниження ціни на картоплю впливає великий врожай, у порівнянні з минулим. Однак така тенденція вигідна для українських споживачів через привабливу ціну. 

Проте взимку 2025–2026 року експерти прогнозують різке подорожчання картоплі до 55 грн за кілограм через вплив посухи, твердого ґрунту та підвищення податків, дорожчання пального та логістичних витрат.

