Імпорт української агропродукції. Словаччина та Польща вимагають від ЄС компенсації

Словаччина та Польща домагаються створення спеціального фонду, щоб компенсувати збитки фермерів через імпорт агропродовольчих товарів з України

Країни-сусіди України в ЄС пропонують створити спеціальний фонд для компенсації втрат фермерів, які постраждали через імпорт агропродовольчих товарів з України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар міністра сільського господарства Словацької Республіки Ріхарда Такача у Брюсселі в TASR.

За його словами, нинішня ситуація відрізняється від попередніх обіцянок Європейської комісії. За даними Такача, кілька місяців тому Єврокомісія передбачала додаткове 25% збільшення квот на українські агропродовольчі товари. Проте тепер міністри дізналися, що фактичний обсяг імпорту значно перевищить ці очікування та буде поставлятися на єдиний ринок ЄС без митного захисту.

«Одне питання – це кількість, інше – якість товарів і безпека, оскільки європейські фермери повинні дотримуватись суворих стандартів щодо обприскування, добрив і різних правил, чого не роблять українські фермери», – пояснив міністр.

Такач додав, що країни, що межують з Україною, досягли спільної угоди, в якій визначили проблеми, що виникають через імпорт українських агропродовольчих товарів, і очікують, що Єврокомісія допоможе їх вирішити. Він уточнив, що деякі західноєвропейські держави навпаки позитивно оцінюють співпрацю з українським агросектором і зацікавлені у постачанні таких товарів.

«З новою фінансовою структурою та новою загальною сільськогосподарською політикою я бачу можливість створення свого роду фонду, який би був безпосередньо призначений для країн, що межують з Україною. Із цього фонду наші фермери та виробники продуктів харчування могли б компенсувати можливі втрати та дефіцит», – пояснив він.

Такач також підкреслив, що Словаччина докладатиме зусиль, щоб вплинути на Єврокомісію не лише через своє міністерство, а й за участю прем’єр-міністра.

Міністр наголосив, що усі сусідні з Україною держави мають діяти координаційно щодо збільшення квот на регіональні сільгосптовари та запуску нового фонду, про що він домовився зі своїм польським колегою. За їхніми словами, у разі виникнення проблем у виробників та фермерів слід передбачити механізм компенсації збитків.

Державний секретар Міністерства сільського господарства Польщі Стефан Краєвські на початку засідання міністрів сільського господарства ЄС (AGRIFISH) підтвердив проведення переговорів між сусідніми країнами щодо торговельних відносин із Україною.

«Ми також обговорили торговельні відносини, наприклад, з Україною. Ми повністю підтримуємо Україну, але нам також потрібно піклуватися про наших фермерів, наших переробників і наших підприємців. Звичайно, ці голоси найчастіше лунали з боку сусідніх країн», – сказав він, додавши, що багато держав-членів ЄС розуміють цю проблему.

Нагадаємо, що Європейський Союз ухвалив рішення значно скоротити імпорт української пшениці та цукру, запровадивши нові квоти, які зменшать обсяги поставок на 70-80%. Це крок спрямований на вирішення проблем європейських фермерів.

На знак солідарності після початку повномасштабної війни у 2022 році ЄС відкрив свої продовольчі ринки для України, тимчасово скасувавши мита та квоти. Однак хвиля протестів фермерів по всьому блоку через наплив зернових, цукру та птиці з України змусила Брюссель переглянути свою політику та знову запровадити обмеження.

Оголошені 4 липня 2025 року квоти будуть вищими, ніж ті, що передбачені першою угодою про вільну торгівлю між ЄС та Україною 2016 року, але значно нижчими за обсяги, імпортовані за останні три роки без сплати мита.