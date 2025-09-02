Головна Світ Економіка
ЄС планує закрити лазівку для імпорту російського газу: деталі від Bloomberg

Наталія Порощук
Наталія Порощук
ЄС планує закрити лазівку для імпорту російського газу: деталі від Bloomberg
Імпортерів газу хочуть зобов'язати надавати національним органам влади докази того, що газ не був вироблений в РФ
Запропоновані зміни підкреслюють занепокоєння тим, що російський газ все ще може потрапити на ринок ЄС після введення заборони

Країни Європейського Союзу шукають способи усунути будь-які залишки лазівок, щоб гарантувати, що російський газ не буде таємно змішуватися з поставками блоку після набрання чинності заборони наприкінці 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Данія, яка головує в ЄС, запропонувала зміни, згідно з якими імпортери повинні будуть надавати національним органам влади докази того, що газ не був вироблений в Росії. У документі, з яким ознайомилося видання, висловлюється особлива стурбованість щодо потоків газу, що надходять через TurkStream, великий газопровід, що проходить між Росією та Південно-Східною Європою.

«Природний газ, що надходить до Союзу через кордони або точки взаємоз'єднання між Союзом і Росією або Білоруссю, а також через точку взаємоз'єднання Strandzha 2 / Malkoclar (Turkstream), вважається експортованим, прямо або опосередковано, з Російської Федерації, якщо не надано однозначних доказів протилежного», – йдеться в данській компромісній пропозиції.

Запропоновані зміни підкреслюють занепокоєння тим, що російський газ все ще може потрапити на ринок ЄС після введення заборони. Точно відстежити, де саме був вироблений газ, надзвичайно складно, особливо коли він часто змішується з іншими поставками на шляху до кінцевого споживача. Цей крок виключить у майбутньому угоди про обмін, які замінюють поставки з Москви на поставки з інших країн.

Як відомо, за січень-липень 2025 року «Газпром» прокачав до Європейського Союзу лише 9,93 млрд кубометрів газу. Це майже вдвічі менше, ніж за аналогічний період 2024 року (18,3 млрд кубометрів).

До слова, Європарламент розглядає пропозиції для прискорення відмови ЄС від російського газу на один рік, а саме – до січня 2027 року.

