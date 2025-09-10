Трамп закликав ЄС ввести 100% мита на товари з Індії та Китаю

Трамп висунув вимогу щодо мит проти Китаю та Індії під час зустрічі високопосадовців США та ЄС у Вашингтоні

Один із представників адміністрації Трампа наголосив, що США готові «віддзеркалити» будь-які мита, які введе ЄС на китайський та індійський імпорт

Президент США Дональд Трамп звернувся до Європейського Союзу з пропозицією запровадити мита в розмірі 100% на товари з Індії та Китаю. Ця ініціатива є частиною спільних зусиль, спрямованих на посилення економічного тиску на Росію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Трамп висунув цю вимогу під час зустрічі високопосадовців США та ЄС у Вашингтоні, де обговорювалися способи збільшення економічних втрат для Москви через війну проти України. За словами американських чиновників, США готові підтримати таку ініціативу, якщо її підтримають європейські партнери. Один з представників адміністрації Трампа зазначив, що Вашингтон готовий «віддзеркалити» будь-які мита, які введе ЄС на китайський та індійський імпорт.

Пропозиція Трампа з'явилася на тлі розчарування в Білому домі через складнощі у досягненні мирної угоди та посилення російських повітряних атак на Україну. Один з чиновників розповів, що президент вважає, що жорсткі мита будуть ефективним важелем для того, щоб змусити Китай припинити купувати російську нафту, оскільки Росії буде нікуди її експортувати.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що він готовий перейти до «другого етапу» санкцій проти Росії. Як інформує «Главком», про це пише Reuters.

Журналісти запитали в американського лідера, чи готовий він посилити санкції проти Росії, перейшовши до «другого етапу» обмежень.

«Так, я готовий», – відповів Трамп.

До слова, міністр фінансів США Скотт Бессант заявив, що Вашингтон готовий посилити тиск на Москву. Проте він підкреслив, що потрібно, щоб це зробили і європейські партнери.

Нагадаємо, на початку серпня Дональд Трамп погрожував запровадити жорсткі санкції проти Росії, щоб змусити Путіна припинити війну проти України. Спершу він встановив дедлайн – 8 серпня – та згодом відмовився від цього терміну після того, як Путін погодився на особисту зустріч.

А після перемовин на Алясці президент США оголосив, що вирішив утриматися від запровадження додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» проти Росії.