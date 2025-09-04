Сі Цзіньпін доручив Фіцо просувати інтереси Китаю в ЄС

Китайський лідер заявив, що сподівається на «позитивну» роль Словаччини в просуванні діалогу між КНР і Євросоюзом

Президент Китаю Сі Цзіньпін висловив прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо сподівання, що Братислава й надалі допомагатиме Пекіну у налагодженні відносин з Європейським Союзом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Сі Цзіньпін зазначив, що міжнародна спільнота потребує єдності та співпраці як ніколи раніше. Китай розраховує, що окремі країни ЄС відстоюватимуть його інтереси на тлі введених Брюсселем мит на китайські електромобілі. Словаччина стала однією з п'яти країн Євросоюзу, які виступили проти цих заходів.

Сі Цзіньпін наголосив, що сподівається на «позитивну» роль Словаччини в просуванні діалогу між Китаєм і ЄС. Фіцо раніше заявляв, що хоче перевести відносини з Китаєм у «швидкісний режим». Словаччина, як і Угорщина, прагне залучити інвестиції китайських компаній, орієнтованих на європейський ринок.

Зазначається, що Братислава поки що не змогла отримати значні вигоди від співпраці з Китаєм. Лише минулого року відносини вдалося вивести на рівень стратегічного партнерства.

Нагадаємо, у Пекіні відбувся найбільший в історії Китаю військовий парад, присвячений 80-річчю поразки Японії у Другій світовій війні. Президент Сі Цзіньпін використав цю подію, щоб продемонструвати військову міць країни та закликав до нового світового порядку.

Зауважимо, що російський диктатор Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин здійснили рідкісні закордонні візити, щоб взяти участь у військовому параді у Пекіні. Вони стояли по боках китайського президента Сі Цзіньпіна, коли підіймалися на оглядовий майданчик з видом на площу Тяньаньмень і спостерігали за демонстрацією військової техніки та маршем військ

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала зустріч лідерів Китаю, Росії та Північної Кореї в Пекіні як «прямий виклик міжнародному порядку».

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що спостерігав за військовим парадом, який проходив у Китаї. Раніше американський президент передав послання Сі, Путіну та Кіму. Він заявив, що очільник Кремля та лідер Північної Кореї змовляються проти США.