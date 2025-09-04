Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сі Цзіньпін доручив Фіцо просувати інтереси Китаю в ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Сі Цзіньпін доручив Фіцо просувати інтереси Китаю в ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини та китайський лідер провели переговори в Пекіні
фото: gb.china-embassy.gov.cn

Китайський лідер заявив, що сподівається на «позитивну» роль Словаччини в просуванні діалогу між КНР і Євросоюзом

Президент Китаю Сі Цзіньпін висловив прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо сподівання, що Братислава й надалі допомагатиме Пекіну у налагодженні відносин з Європейським Союзом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Сі Цзіньпін зазначив, що міжнародна спільнота потребує єдності та співпраці як ніколи раніше. Китай розраховує, що окремі країни ЄС відстоюватимуть його інтереси на тлі введених Брюсселем мит на китайські електромобілі. Словаччина стала однією з п'яти країн Євросоюзу, які виступили проти цих заходів.

Сі Цзіньпін наголосив, що сподівається на «позитивну» роль Словаччини в просуванні діалогу між Китаєм і ЄС. Фіцо раніше заявляв, що хоче перевести відносини з Китаєм у «швидкісний режим». Словаччина, як і Угорщина, прагне залучити інвестиції китайських компаній, орієнтованих на європейський ринок.

Зазначається, що Братислава поки що не змогла отримати значні вигоди від співпраці з Китаєм. Лише минулого року відносини вдалося вивести на рівень стратегічного партнерства.

Нагадаємо, у Пекіні відбувся найбільший в історії Китаю військовий парад, присвячений 80-річчю поразки Японії у Другій світовій війні. Президент Сі Цзіньпін використав цю подію, щоб продемонструвати військову міць країни та закликав до нового світового порядку.

Зауважимо, що російський диктатор Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин здійснили рідкісні закордонні візити, щоб взяти участь у військовому параді у Пекіні. Вони стояли по боках китайського президента Сі Цзіньпіна, коли підіймалися на оглядовий майданчик з видом на площу Тяньаньмень і спостерігали за демонстрацією військової техніки та маршем військ

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала зустріч лідерів Китаю, Росії та Північної Кореї в Пекіні як «прямий виклик міжнародному порядку».

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що спостерігав за військовим парадом, який проходив у Китаї. Раніше американський президент передав послання Сі, Путіну та Кіму. Він заявив, що очільник Кремля та лідер Північної Кореї змовляються проти США.

Читайте також:

Теги: Сі Цзіньпін Роберт Фіцо Європейський союз Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Це абсурд – дозволяти агресору вирішувати, які заходи можуть його стримати
Гарантії безпеки для України. Між реальністю та абсурдом
Вчора, 09:30
Путін пробуде в Китаї чотири дні
Червона доріжка та «Калинка-Малинка»: як Сі Цзіньпін вітав Путіна у Китаї
31 серпня, 16:59
Зруйнований будинок внаслідок російської атаки у Києві
Європейський Союз викликав російського посла «на килим» через масований удар по Києву
28 серпня, 14:08
Кошта закликав РФ припинити насильство
Президент Євроради назвав перший крок, якій очікується від РФ в Україні
19 серпня, 16:48
Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка
Качка повідомив, чи змінився для України дедлайн вступу до ЄС
18 серпня, 14:41
Грем: Якщо ми скажемо Китаю, що він наступний, то зможемо покласти край цій війні
Сенатор Грем закликав Трампа посилити тиск на Росію через Китай
18 серпня, 01:07
ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії
ЄС ухвалить новий пакет санкцій проти Росії: Урсула фон дер Ляєн назвала терміни
17 серпня, 17:22
CBAM – це інструмент, який передбачає обкладання вуглецевим митом імпортної продукції в ЄС
Без відтермінування CBAM бюджет України суттєво втратить – експерт
17 серпня, 16:52
Зеленський зробив заяву про множинне громадянство
Закон про множинне громадянство: Зеленський назвав, які країни в пріоритеті
12 серпня, 18:58

Політика

«У нього немає іншого вибору»: Трамп про політичний вибір Маска
«У нього немає іншого вибору»: Трамп про політичний вибір Маска
Сі Цзіньпін доручив Фіцо просувати інтереси Китаю в ЄС
Сі Цзіньпін доручив Фіцо просувати інтереси Китаю в ЄС
«Коаліція охочих» постачатиме Україні ракети великої дальності
«Коаліція охочих» постачатиме Україні ракети великої дальності
Росія оголосила персоною нон грата естонського дипломата
Росія оголосила персоною нон грата естонського дипломата
У Гаазі відбувається зустріч Коаліції дронів: допомога Україні у пріоритеті
У Гаазі відбувається зустріч Коаліції дронів: допомога Україні у пріоритеті
Віткофф залишив зустріч «коаліції охочих» через 20 хв після початку – ЗМІ
Віткофф залишив зустріч «коаліції охочих» через 20 хв після початку – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
4256
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
4132
Капкан для втікачів за кордон. Скандальний законопроєкт у деталях
3232
Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні
3069
Голова Деснянської РДА опинився під загрозою звільнення після фізичного конфлікту з депутаткою

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua