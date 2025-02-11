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Вартість газу в Європі зросла до максимуму за останні два роки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Вартість газу в Європі зросла до максимуму за останні два роки
Є занепокоєння щодо запасів на літо та наступну зиму
фото з відкритих джерел

Ризик того, що ЄС увійде у весну з дуже низькими запасами газу, суттєво зріс

Європа знову стикається з енергетичною нестабільністю, оскільки вартість природного газу зросла до максимуму за останні два роки. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, ф’ючерси на газовому хабі TTF у Нідерландах подорожчали на 4%, досягнувши 58 євро за мегават-годину (близько 635 доларів за тисячу кубометрів). Це найвищий рівень із лютого 2023 року.

Континент, який все ще оговтується від наслідків енергетичної кризи 2022 року, знову ризикує зіткнутися з тривалим періодом високих цін. Це може призвести до подальшого зростання витрат, збільшення інфляції та уповільнення промислового виробництва.

Цього сезону запаси газу в Європі стрімко скорочуються, а великі енергетичні компанії, такі як Uniper і Eni, не мають економічної мотивації накопичувати паливо за поточними цінами. Це викликає занепокоєння щодо запасів на літо та наступну зиму.

Сховища заповнені менш ніж на 50% – це найнижчий рівень для цієї пори року з 2022-го. Високі літні ціни роблять поповнення резервів невигідним, що може змусити уряди втручатися у ситуацію.

Споживання газу в лютому зросло на 17% у порівнянні з минулим роком через холодну погоду та підвищений попит серед населення та бізнесу. Очікується, що найближчими днями заморозки в Північно-Західній Європі ще більше загострять ситуацію.

Головний аналітик Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен зазначає, ризик того, що ЄС увійде у весну з дуже низькими запасами газу, суттєво зріс. За його словами, окрім стрімкого зростання цін на поточний період, подорожчали й ф’ючерси на 2026-2027 роки.

До того ж технічне обслуговування газової інфраструктури Норвегії влітку може ще більше скоротити поставки, а можливі тарифні обмеження з боку США на імпорт скрапленого природного газу здатні додатково підвищити вартість енергоносіїв.

Нагадаємо, Придністров’я отримуватиме газ за рахунок російського кредиту. Про це заявив глава окупованого Росією регіону Вадим Красносельський.

Політик розповів про завершення постачання до Придністров’я європейського газу з першого траншу допомоги. Зазначається, що з 1 по 10 лютого у регіон надійшло 26,275 млн кубометрів газу.

«Вдячні посадовим особам ЄС за надане сприяння, що дозволило нам на цьому етапі відновити енергосистему республіки. Далі Придністров'я буде забезпечуватись газом угорською компанією за участі «Молдовагазу»... Угорська поставка стала можливою завдяки російській кредитній і функціональній підтримці. Дякую представникам Міністерства енергетики РФ за допомогу», – написав Красносельський.

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Теги: газ Європа гроші населення обмеження

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