Галущенко розповів, скільки Україні доведеться імпортувати газу у 2025 році

Російські атаки мають значний вплив на власний видобуток власного газу

При підготовці до наступного опалювального сезону Україні потрібно буде імпортувати щонайменше 1 млрд кубометрів газу. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в бліцінтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

Як зазначив глава Міненерго, ворожі обстріли мають вплив на власний видобуток газу Україною. «Я не можу називати цифри. Серйозно впливає. Але все це має тимчасовий вплив. Ми розуміємо, що з цим робити», – каже він.

Міністр каже, що окрім власних коштів у «Нафтогазу» є відкриті кредитні лінії, зокрема лінія ЄБРР на 200 млн євро. Тож він припустив, що «Нафтогаз» отримає грантові кошти на закупівлю газу, а також самого ресурсу у вигляді грантів.

Крім того, Галущенко підтвердив, що Україна не отримувала від ЄС якихось пропозицій щодо транзиту газу РФ через її територію. «Словаччина отримує азербайджанський газ, зараз це 400 млн куб. м на місяць, але, думаю, що в разі потреби Азербайджан зможе збільшити ці обсяги», – пояснив голова Міненерго.

Нагадаємо, 15 січня росіяни атакували газову інфраструктуру України.

Як повідомлялося, європейські посадовці міркують над тим, чи варто відновлювати постачання російського газу до ЄС як частину потенційного рішення для припинення російсько-української війни.

До слова, Придністров’я отримало перші поставки природного газу, які фінансує Європейський Союз. Це дозволило місцевій владі припинити відключення електроенергії та відновити опалення в умовах зимового періоду.