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Парламентська слідча комісія б'є на сполох: Україні бракує газу для проходження зими

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Парламентська слідча комісія б'є на сполох: Україні бракує газу для проходження зими

Нардеп Кучеренко: Улітку не закачували, коли було дешевше, а зараз по імпорту купуємо, коли інша ціна?

Україні не вистачає газу для проходження цього опалювального сезону. Про це заявив голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по ціноутворенню в енергетиці та народний депутат від фракції «Батьківщина» Олексій Кучеренко.

«Весь минулий рік ми чули заяви керівника «Нафтогазу» тодішнього про те, що абсолютно вистачає українського газу для України, для проходження опалювального сезону, що імпорту ніякого не треба. І постає питання, так а як же так сталося, що влітку не закачували, бо була одна ціна, а зараз по імпорту купуємо, коли інша ціна? Зрозуміло, що це відобразиться на фінансовому стані, зрозуміло, що це на залишках у сховищах відобразиться», – сказав він. Кучеренко підкреслив, що це також вплине на ситуацію з боргами в енергетиці та компенсаціях.

Він наголосив, що сховища газотранспортної системи мають бути виведені поза політику та поза комерцію.

Раніше економіст Олексій Кущ заявив, що маніпуляції «Нафтогазу» із продажем газу комерційним компаніям влітку і відсутність стратегічного планування призвели до серйозного дефіциту ресурсу взимку і проблем для всієї країни.

Теги: газ економіка Нафтогаз України

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