Священник та багатодітний батько розповів, чому сидів під дверима українського посольства у Осло

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Священник Андрій Пінчук заявив про неправдиву інформацію щодо пільг у посольстві в Норвегії
фото: Андрій Пінчук/Facebook

Настоятель храму в селі Волоське, отець Андрій Пінчук поскаржився на роботу українського посольства в Осло: на скандал відреагував посол

Настоятель храму в селі Волоське на Дніпропетровщині Андрій Пінчук повідомив про конфлікт із українським посольством у Норвегії, де його родина понад рік намагалася поставити дітей на консульський облік і зіткнулася з вимогою оплатити консульські дії, попри передбачені законом пільги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис священника у Facebook.

Священник оприлюднив історію перебування біля дипломатичної установи в Осло та заявив, що сім’я тривалий час не могла отримати необхідні консульські послуги. «Вже пізно і темно. Але ми разом з дружиною і дітьми сидимо під дверима українського посольства у Осло. Більше року не можемо поставити дітей на консульський облік, хоча держава на це відводить посольству всього 30 днів.», – йдеться у повідомленні.

За словами Пінчука, протягом року установа не реагувала на звернення родини, а пакет документів, який надсилали поштою, було втрачено. «За цілий рік посольство не відповіло на жоден з наших листів. А надісланий пакет документів просто втратило (добре, що відправили копії, а не оригінали документів)», – зазначив він.

Родина також зверталася до своєї сільської ради з проханням ініціювати скаргу до Міністерства закордонних справ щодо бездіяльності дипломатичної установи в питаннях захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Священник стверджує, що під час прийому працівники консульства повідомили про скасування пільги зі сплати консульського збору. Після цього, за його словами, було оплачено два рахунки на суму, еквівалентну 88 доларам.

Священник та багатодітний батько розповів, чому сидів під дверима українського посольства у Осло фото 1
фото: Андрій Пінчук/Facebook

Після перевірки законодавства родина дійшла висновку, що консульський збір не мав стягуватися. «Згідно статті 20 Закону України «Про демографічний реєстр» посольство не мало права брати з нас консульський збір (оплату)», – заявив Пінчук. Він також повідомив, що працівники установи запропонували звернутися електронною поштою із заявою про повернення коштів, однак родина побоюється, що листи залишаться без відповіді.

Священник та багатодітний батько розповів, чому сидів під дверима українського посольства у Осло фото 2
фото: Андрій Пінчук/Facebook

За словами священника, після завершення робочого дня сім’я залишилася чекати біля посольства, сподіваючись на зустріч із керівництвом установи. «Ми сидимо. Чекаємо. Сподіваємося, що вельмиповажний посол завтра вранці, як відпочине і виспиться, знайде час зустрітися з нашою родиною, розбереться в нашій ситуації, зробить те, що зобовʼязаний і поверне незаконно отримані кошти», – зазначив він.

Згодом, як повідомив священник, до ситуації долучився посол України в Норвегії. «До нас особисто приїхав посол Олексій Гавриш та запросив до приміщення посольства. Ми дуже тепло поспілкувалися. Так, можливо, ситуація була спочатку незрозумілою.», – написав він. За словами Пінчука, сторони домовилися про подальший розгляд звернення відповідно до чинного законодавства.

Священник та багатодітний батько розповів, чому сидів під дверима українського посольства у Осло фото 3
фото: Андрій Пінчук/Facebook

Отець Андрій Пінчук – священник УПЦ (МП) із села Волоське на Дніпропетровщині, проукраїнський критик промосковських практик у церкві та один із ініціаторів звернення щодо церковного суду над патріархом Кирилом. Після конфлікту з керівництвом УПЦ його звільнили з посади настоятеля і заборонили служіння. Також він виховує 14 дітей, 11 із яких – прийомні.

Нагадаємо, що на Буковині викрили священника УПЦ Московського патріархату, який разом зі спільником допомагав чоловікам незаконно перетинати кордон України з Румунією. 

Теги: Норвегія посольство священник

