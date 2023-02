WizzAir з 14 березня призупиняє авіасполучення з Кишиневом

Угорська авіакомпанія WizzAir з 14 березня призупинить польоти з і до Кишинева. Таке повідомлення 27 лютого опублікувало Управління цивільної авіації Молдови з посиланням на лист, який вони отримали від авіакомпанії.

«Безпека пасажирів та екіпажу залишається основним пріоритетом для Wizz Air, і в силу останніх подій у Молдові та високого, але не неминучого ризику у повітряному просторі країни, Wizz Air прийняла важке, але відповідальне рішення, призупинити всі рейси до Кишинева з 14 березня», – йдеться у повідомленні.

Згодом в офіційному акаунті WizzAir у твітері зявиося повідомлення, що представники компанії не мають інформації про відміну рейсів з Кишинева.

Hi! Unfortunately, we don't have any information on this now. Please keep an eye on our website for updates: https://t.co/KmRGHF6pwz.