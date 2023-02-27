WizzAir з 14 березня призупиняє авіасполучення з Кишиневом

У WizzAir запевнили, що продовжать працювати в аеропорту в Яссах

«Рішення ухвалене у звʼязку з небезпечністю повітряного простору над Молдовою»

Угорська авіакомпанія WizzAir з 14 березня призупинить польоти з і до Кишинева. Таке повідомлення 27 лютого опублікувало Управління цивільної авіації Молдови з посиланням на лист, який вони отримали від авіакомпанії.

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«Безпека пасажирів та екіпажу залишається основним пріоритетом для Wizz Air, і в силу останніх подій у Молдові та високого, але не неминучого ризику у повітряному просторі країни, Wizz Air прийняла важке, але відповідальне рішення, призупинити всі рейси до Кишинева з 14 березня», – йдеться у повідомленні.

Згодом в офіційному акаунті WizzAir у твітері зявиося повідомлення, що представники компанії не мають інформації про відміну рейсів з Кишинева.

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Hi! Unfortunately, we don't have any information on this now. Please keep an eye on our website for updates: https://t.co/KmRGHF6pwz. — Wizz Air (@wizzair) February 27, 2023

Нагадаємо, міноборони Росії заявило, що Київ нібито активізував підготовку до вторгнення в невизнане Придністров'я.

У відповідь на російські провокації влада Молдови спростувала заяву міністерства оборони РФ про те, що Україна нібито готує провокацію в невизнаному Придністров’ї. «Державна влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці міністерством оборони Росії. Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних і перевірених джерел Республіки Молдова», – йдеться в заяві.