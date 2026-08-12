Венс просив Зеленського зупинити удари по танкерах у Чорному морі – FT

Президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс у Білому домі, 18 серпня 2025 року

Вашингтон, як пише FT, був стурбований тим, що удари можуть дестабілізувати світовий нафтовий ринок та завдати шкоди американським компаніям

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 31 липня попросив припинити удари по нафтових танкерах біля російського порту Новоросійськ. Про це пише Financial Times із посиланням на українських посадовців та інших співрозмовників, обізнаних із ситуацією, передає «Главком».

За даними FT, йдеться про судна, які перевозять казахстанську нафту до термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Новоросійську.

Після розмови Україна, за інформацією видання, не завдавала ударів по танкерах біля термінала КТК. Київ також погодився не атакувати інфраструктуру консорціуму та судна, які не належать Росії, якщо вони не перебувають під українськими санкціями та не перевозять російську нафту чи інші російські вантажі.

Вашингтон, як пише FT, був стурбований тим, що удари можуть дестабілізувати світовий нафтовий ринок та завдати шкоди американським компаніям Chevron і ExxonMobil, які мають інтереси в КТК та нафтових проєктах Казахстану. Американський посадовець підтвердив виданню, що адміністрація США закликала Україну не атакувати неросійські судна та інфраструктуру КТК.

Водночас Україна продовжує завдавати ударів по російській енергетичній та військовій інфраструктурі. За даними Reuters, атаки в липні спричинили перебої в роботі КТК та скоротили його завантаження.

Напередодні стало відомо, що Україна погодилася утримуватися від ударів по окремих неросійських нафтових танкерах та об'єктах інфраструктури у Чорному морі, які мають важливе значення для експорту казахстанської нафти. Домовленості було досягнуто за посередництва Сполучених Штатів.

Нагадаємо, у липні американська нафтова компанія Chevron звернулася до Білого дому через наслідки українських атак у Чорному морі, які впливають на її нафтовий бізнес у Казахстані.