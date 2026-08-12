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Балістичні ракети та ризик ядерної війни: понад 40 країн зробили заяву

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Балістичні ракети та ризик ядерної війни: понад 40 країн зробили заяву
Понад 40 країн попередили про небезпеку запусків балістичних ракет без попередження
фото: Військово-повітряні сили США

У заяві зазначено, що відсутність попереджень підвищує ризик помилкових розрахунків, а також підриває глобальну стабільність і безпеку

Понад 40 країн, зокрема США, Україна, Японія, Південна Корея, Велика Британія, Німеччина та Франція, закликали держави завчасно повідомляти про запуски балістичних ракет. Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій 11 серпня Місією США в Женеві, пише «Главком».

Країни закликали держави, які проводять запуски міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів (БРПЛ) та космічних ракет-носіїв, повідомляти про них щонайменше за 24 години.

У таких повідомленнях, на думку авторів заяви, мають зазначатися загальний клас ракети або ракети-носія, запланований час запуску, район старту та напрямок польоту. Також держави мають надавати відповідні попередження для пілотів і моряків відповідно до міжнародних стандартів.

«Проведення випробувань балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю, без достатнього попереднього повідомлення та детальної інформації є небезпечним та порушує мир і безпеку відповідних країн», – йдеться у заяві.

Країни наголосили, що відсутність попереджень підвищує ризик помилкових розрахунків, а також підриває глобальну стабільність і безпеку. Водночас автори заяви зазначили, що прозорі механізми повідомлення не обмежують військовий розвиток чи оперативні потреби держав.

«Натомість вони зменшують ризик помилкових розрахунків, зміцнюють довіру та відображають спільне зобов'язання щодо безпеки», – наголошується в документі.

У заяві також згадано нещодавні ракетні випробування у Тихоокеанському регіоні, які, за словами країн-підписантів, не відповідали стандартній практиці попереднього повідомлення та запобігання конфліктам.

При цьому конкретну державу, яка проводила ці випробування, у документі не названо. За даними Deutsche Welle, йдеться, зокрема, про нещодавній випробувальний запуск стратегічної ракети Китаєм із атомного підводного човна в Тихому океані.

Як відомо, влітку 2026 року Китай уперше здійснив випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети з атомного підводного човна в Тихому океані. Пекін назвав ці маневри плановим заходом у межах щорічної бойової підготовки, тоді як сусідні країни регіону висловили занепокоєння через такий показ військової сили.

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Теги: балістичні ракети

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