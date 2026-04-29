Видали і забрали. Сербія передумала давати паспорт племіннику Кадирова

Уряд визнав родича Кадирова загрозою безпеці та скасував рішення

Сербська влада анулювала громадянство Якуба Закрієва – племінника очільника Чечні Рамзана Кадирова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сербського мовника Nedeljnik.

У рішенні уряду ім’я Закрієва прямо не згадується – зазначено лише реєстраційний номер, під яким було оформлено громадянство. Водночас у поясненні йдеться, що ця особа становить «загрозу для життя і здоров’я людей, громадської безпеки, порядку та миру».

Підставою для скасування став закон, який дозволяє позбавляти громадянства у разі наявності серйозної та безпосередньої загрози.

Раніше влада Сербії пояснювала надання паспорта Закрієву «інтересами Республіки Сербія», не розкриваючи деталей. Громадянство було оформлено за спрощеною процедурою – без вимоги проживання в країні чи відмови від іншого паспорта.

Якуб Закрієв є сином старшої сестри Рамзана Кадирова. Він обіймав низку посад у Чечні, зокрема був мером Грозного, керівником адміністрації, віцепрем’єром та міністром сільського господарства. У 2023 році його призначили керівником російського підрозділу компанії Danone після передачі бізнесу під контроль оточення Кадирова.

Наразі 25-річний Закрієв перебуває під санкціями США та Великої Британії. Після публікації розслідування сербського видання Nedeljnik влада переглянула рішення про надання йому громадянства. У матеріалі стверджується, що сербський паспорт отримав представник близького оточення Кремля.

Сербія використовує механізм надання громадянства «в інтересах держави» для бізнесменів, діячів науки, спорту чи культури. За цією процедурою з 2022 року паспорти отримали понад 200 громадян Росії, серед яких представники державних структур, оборонної сфери та керівники великих компаній.