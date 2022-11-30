Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Росії заборонили проводити мітинги біля церков та органів влади

Людмила Яцюк
glavcom.ua
У Росії заборонили проводити мітинги біля церков та органів влади
Рада федерації Росії схвалила закон про заборону мітингів біля певних об'єктів
Фото з відкритих джерел

Кожен регіон може додатково запроваджувати власні заборони на збори, мітинги та демонстрації

Рада федерацій Росії схвалила закон про заборону мітингів біля певних об'єктів.

Так, мітинги заборонили в будівлях органів публічної влади та на прилеглих до них територіях, земельних ділянках, де розташовані церкви та інші споруди, в аеропортах, на залізничних і автомобільних вокзалах, у портах, у будівлях і на території вишів, шкіл і лікарень, повідомляють росЗМІ.

Заборонено також масові зібрання біля об'єктів, які забезпечують функціонування електричних, теплових, водопровідних і газових мереж.

Крім того, кожен регіон може додатково запроваджувати власні заборони на збори, мітинги та демонстрації. Це можуть зробити, якщо такий захід «обумовлений історичними, культурними, іншими об'єктивними особливостями суб'єкта Російської Федерації».

До слова, депутат Верховної Ради пригрозив ударами по Росії.

Нагадаємо,  у Росії існує дефіцит деяких видів озброєння: розвідка повідомила деталі.

Тим часом поки РФ тероризує Україну холодом, у російських школах замерзають діти.

 

 

 

 

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«За листопад авіарейсами було перевезено понад 1500 тонн вантажу»
Росія активно вивозить з Китаю вантажі невідомого походження
Сьогодні, 02:00
В ядерній війні переможців не буде
Ядерна зброя не гарантує Росії перемоги у війні – глава МЗС Фінляндії
Вчора, 23:27
У селищі немає вільних приміщень для розквартування окупантів
Російських окупантів підселяють в будинки мирних жителів Криму
Вчора, 21:55

Політика

Провал РФ у війні знижує вплив Путіна на Азію – The Washington Post
Провал РФ у війні знижує вплив Путіна на Азію – The Washington Post
Єврокомісія зробила заяву щодо заморожених активів Росії 
Єврокомісія зробила заяву щодо заморожених активів Росії 
У Росії заборонили проводити мітинги біля церков та органів влади
У Росії заборонили проводити мітинги біля церков та органів влади
У посольстві України в Мадриді стався вибух (відео)
У посольстві України в Мадриді стався вибух (відео)
Єврокомісія відклала виплату Будапешту бюджетної допомоги
Єврокомісія відклала виплату Будапешту бюджетної допомоги
Вступ України до НАТО: Столтенберг назвав умову для розгляду питання членства в Альянсі
Вступ України до НАТО: Столтенберг назвав умову для розгляду питання членства в Альянсі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Чому у вівторок не відбувся масовий ракетний удар по Україні – пояснення Арестовича
38K
ЗСУ атакували ворога у двох областях: поранені майже 500 окупантів
35K
Чому деякі будинки постійно із світлом? Уряд звернувся до обленерго та місцевої влади 
31K
«Блекаут – це не кінець світу». Глава «Укренерго» розповів, до чого готуватися українцям
19K
Глава «Укренерго» дав поради українцям, як підготуватися до зими
19K
Банкова іронічно прокоментувала пропозиції Кремля про переговори

Новини

«Війна крізь об’єктив». Журналісти відкриють фотовиставку в столичному метро
Сьогодні, 10:56
За добу українська авіація завдала 17 нищівних ударів по позиціях окупантів
Сьогодні, 06:49
ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
Вчора, 07:10
Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
28 листопада, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту