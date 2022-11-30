У Росії заборонили проводити мітинги біля церков та органів влади

Кожен регіон може додатково запроваджувати власні заборони на збори, мітинги та демонстрації

Рада федерацій Росії схвалила закон про заборону мітингів біля певних об'єктів.

Так, мітинги заборонили в будівлях органів публічної влади та на прилеглих до них територіях, земельних ділянках, де розташовані церкви та інші споруди, в аеропортах, на залізничних і автомобільних вокзалах, у портах, у будівлях і на території вишів, шкіл і лікарень, повідомляють росЗМІ.

Заборонено також масові зібрання біля об'єктів, які забезпечують функціонування електричних, теплових, водопровідних і газових мереж.

Крім того, кожен регіон може додатково запроваджувати власні заборони на збори, мітинги та демонстрації. Це можуть зробити, якщо такий захід «обумовлений історичними, культурними, іншими об'єктивними особливостями суб'єкта Російської Федерації».

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