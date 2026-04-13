Глава МЗС Ірану заявив, що США зірвали переговори

Переговори зірвані за крок до угоди, заявляє Іран

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що США зірвали переговори, які могли призвести до домовленостей. Про це повідомляє АР, пише «Главком».

За словами Арагчі, Іран вів діалог «добросовісно».

«Але за кілька сантиметрів від «Ісламабадського меморандуму про взаєморозуміння» ми зіткнулися з максималізмом, зміщенням воріт та блокадою», – написав він, використовуючи абревіатуру від «меморандум про взаєморозуміння».

Він також повторив попередження іранської сторони. «Добра воля породжує добру волю. Ворожнеча породжує ворожнечу».

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс на пресконференції в Ісламабаді заявив, що переговори з іранською стороною не завершилися підписанням угоди про припинення війни. За його словами, попри тривалі обговорення, прогресу в ключових питаннях досягти не вдалося.

Переговори тривали 14 годин. Американську делегацію представляли віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпредставник Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер. З іранського боку в діалозі брали участь спікер парламенту Мохаммад Бакер Галібаф та міністр закордонних справ Аббас Арагчі.

Як повідомлялось, після 40 днів бойових дій на Близькому Сході США та Іран оголосили про крихке двотижневе перемир’я, однак його стабільність залишається під питанням. Попри гучні заяви Дональда Трампа про «повну перемогу», експерти все частіше ставлять під сумнів реальні результати цієї війни.