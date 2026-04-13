Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глава МЗС Ірану заявив, що США зірвали переговори

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img


фото: Reuters



Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що США зірвали переговори, які могли призвести до домовленостей. Про це повідомляє АР, пише «Главком».

За словами Арагчі, Іран вів діалог «добросовісно».

«Але за кілька сантиметрів від «Ісламабадського меморандуму про взаєморозуміння» ми зіткнулися з максималізмом, зміщенням воріт та блокадою», – написав він, використовуючи абревіатуру від «меморандум про взаєморозуміння».

Він також повторив попередження іранської сторони. «Добра воля породжує добру волю. Ворожнеча породжує ворожнечу».

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс на пресконференції в Ісламабаді заявив, що переговори з іранською стороною не завершилися підписанням угоди про припинення війни. За його словами, попри тривалі обговорення, прогресу в ключових питаннях досягти не вдалося.

Переговори тривали 14 годин. Американську делегацію представляли віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпредставник Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер. З іранського боку в діалозі брали участь спікер парламенту Мохаммад Бакер Галібаф та міністр закордонних справ Аббас Арагчі.

Як повідомлялось, після 40 днів бойових дій на Близькому Сході США та Іран оголосили про крихке двотижневе перемир’я, однак його стабільність залишається під питанням. Попри гучні заяви Дональда Трампа про «повну перемогу», експерти все частіше ставлять під сумнів реальні результати цієї війни.

Читайте також:

Теги: переговори Іран США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп прискорює нову архітектуру безпеки Європи
Удар Трампа по НАТО: Україна стає опорою безпеки Європи
2 квiтня, 21:08
Іранська сторона також не готова до перемир’я
Трамп відхилив спроби почати переговори з Іраном – Reuters
14 березня, 23:51
Зеленський: Росія передала Ірану дрони та розвіддані для атак на об’єкти США
Зеленський: Росія передала Ірану дрони та розвіддані для атак на об’єкти США
15 березня, 09:40
Трамп підписав указ про нову групу проти розкрадань у соцвиплатах
Демократи під прицілом? Трамп підписав указ про боротьбу з шахрайством
17 березня, 09:59
З початку війни проти Ірану Сполучені Штати та Ізраїль завдали понад 16 тис. ударів по цілях іранського режиму
Ізраїль оголосив про масштабні удари по інфраструктурі Тегерана
23 березня, 07:23
США розглядають можливість захоплення острова Харг, Іран готує оборону
США розглядають можливість захоплення острова Харг, Іран готує оборону
26 березня, 00:31
Президент розповів про внесок України в безпеку Затоки
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17
У війні проти Тегерану Вашингтон втратив щонайменше чотири винищувачі F-15
США втратили щонайменше сім літаків під час операції проти Ірану – CNN
6 квiтня, 08:00
WSJ: Трамп планує вивести війська з «ненадійних» країн НАТО через війну з Іраном
WSJ: Трамп планує вивести війська з «ненадійних» країн НАТО через війну з Іраном
9 квiтня, 03:58

Політика



«Росіяни, геть додому». У Будапешті святкують перемогу Мадяра (фото, відео)
«Росіяни, геть додому». У Будапешті святкують перемогу Мадяра (фото, відео)
Американці висміяли Венса, який їздив в Угорщину, агітувати за Орбана
Американці висміяли Венса, який їздив в Угорщину, агітувати за Орбана
Угорщина. Петер Мадяр оголосив про перемогу на виборах і «кінець тиранії»
Угорщина. Петер Мадяр оголосив про перемогу на виборах і «кінець тиранії»
Зеленський привітав Мадяра та його партію з перемогою на виборах
Зеленський привітав Мадяра та його партію з перемогою на виборах
Вибори в Угорщині: як поразка Орбана вплине на війну в Україні – Reuters
Вибори в Угорщині: як поразка Орбана вплине на війну в Україні – Reuters

Новини

13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Вчора, 21:10
Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Вчора, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
11 квiтня, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
11 квiтня, 12:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua