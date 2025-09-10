Головна Світ Політика
Сибіга обговорив з Сійярто європейську інтеграцію та безпеку України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Сибіга підтвердив Сійярто, що Україна прагне мирного врегулювання
фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Угорщину до «прагматичної та взаємовигідної співпраці»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори зі своїм угорським колегою Петером Сійярто. Головними темами розмови стали співпраця між Києвом і Будапештом, європейська інтеграція України та безпека в регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Сибіга поінформував Сійярто про ескалацію російського терору та підтвердив, що Україна прагне мирного врегулювання. Він закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію для припинення війни.

Міністри також обговорили майбутній візит віцепрем’єр-міністра Тараса Качки до Будапешта та питання прав угорської національної меншини в Україні, наголосивши на необхідності вирішення цих питань у дусі взаємоповаги.

Сибіга підкреслив важливість якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів для вступу України до ЄС і закликав Угорщину підтримати цей крок. Крім того, він привітав 10-річну газову угоду Угорщини з Shell, назвавши її важливим кроком для зміцнення енергетичної безпеки всього регіону.

На завершення Сибіга підсумував, що безпека України та Європи є неподільною, і закликав Угорщину до «прагматичної та взаємовигідної співпраці».

Раніше глава угорського МЗС Петер Сійярто вкотре повторив тезу, що народ Угорщини заперечує вступ України до Європейського Союзу. За його словами, це інтересам безпеки його країни. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга майстерно відповів угорському міністру та спростував усі переживання угорського народу, повідомляє «Главком».

Сійярто прокоментував зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою, де обговорювалась позиція Угорщини щодо вступу України до ЄС.

Нагадаємо, Угорщина не підтримає жодного рішення Європейського Союзу, яке суперечить її інтересам або затримує мирне врегулювання в Україні. Європейський Союз розглядає можливість відмовитися від принципу одностайності при ухваленні рішень у зовнішній політиці. Це пов'язано з постійними ветами Угорщини на рішення, що стосуються України. 

Як повідомлялося, Зеленський за підсумками зустрічі з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді зазначив, що було обговорено низку важливих та ключових тем, серед них – вступ України до Євросоюзу. Словаччина підтримує Україну в русі у ЄС.

Теги: Сійярто Андрій Сибіга Угорщина

