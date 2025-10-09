Угорщина роками намагалась завербувати чиновників ЄС – Spiegel

За даними ЗМІ, один з агентів працював під керівництвом тодішнього посла Угорщини у ЄС Олівера Варгеї

Угорські агенти у Брюсселі намагалися завербувати співробітника Єврокомісії

Угорські агенти роками займалися шпигунською діяльністю в Брюсселі. Ба більше вони навіть намагалися вербувати європейських чиновників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spiegel.

Журналісти провели розслідування та знайшли докази того, що угорські агенти у Брюсселі намагалися завербувати співробітника Єврокомісії. Неназваний співрозмовник розповів про пана на ім’я «В», який перебував у Брюсселі у 2015-2017 роках як дипломат. На певному етапі після знайомства він почав спроби завербувати працівника Єврокомісії для роботи на угорську зовнішню розвідку.

Чоловік цікавився внутрішніми справами у Єврокомісії та різноманітними чутками, та озвучував ідеї, як залучити більше угорців на важливі посади у ЄС. Агент спробував завербувати співробітника, пропонувавши йому гроші, але план провалився і той відмовився. Варто зазначити, що джерела ЗМІ у поінформованих державних структурах підтвердили цю інформацію.

Також журналісти знайшли документ представництва Угорщини у ЄС, з якого випливає, що «В» тоді був співробітником департаменту політики згуртованості і працював під керівництвом тодішнього посла у ЄС, а тепер єврокомісара від Угорщини Олівера Варгеї. Варгеї відмовився від коментарів, а його речниця повідомила про «відсутність доказів», що той порушив будь-які зобов’язання.

Журналісти поцікавились, де він перебуває зараз, та з’ясували, що торік той публікував статтю у журналі угорської військової розвідки, де розмірковує про сучасні виклики для спецслужб. З публікації випливає, що він має звання підполковника та працює у Національному інформаційному центрі – агентстві, що консолідує інформацію усіх угорських розвідувальних структур.

Крім того, Spiegel стверджує, що знайшов імена ще двох ймовірних угорських шпигунів, які у той період теж привернули увагу до себе.

Нагадаємо, у травні Служба безпеки вперше в історії України затримала агентів воєнної розвідки Угорщини, які здійснювали шпигунську діяльність проти нашої країни. Угорські агенти збирали інформації про військову захищеність Закарпатської області та пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні.

До слова, нещодавно українські військові зафіксували заходження у повітряний простір країни дронів-розвідників з Угорщини.