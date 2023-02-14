Кремль вигадав новий спосіб заселення окупованих територій України росіянами

Росіяни, які куплять житло на тимчасово окупованих територіях України, отримають пільги

Російська влада намагається змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях України та планує надавати пільги росіянам, які куплять там житло. Про це повідомляє Центр національного супротиву.

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Окупанти вирішили видавати пільгову іпотеку громадянам Росії при купівлі житла на захоплених землях. Реалізувати програму має фінансовий інститут розвитку в житловій сфері «Дом.рф», якому держава надаватиме субсидії, й той буде вже покривати різницю в іпотечних відсотках банкам.

«Таким чином ворог стимулює мешканців РФ приїжджати на тимчасово окуповані території та заселяти українські землі», – додали у ЦНС.

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Також це стимулює місцевих мешканців отримувати паспорт РФ, аби стати учасником програми.

Нагадаємо, що нещодавно РФ включила окуповані території до свого військового округу. Так росіяни прагнуть інтегрувати нещодавно окуповані території в довгострокову стратегічну позицію.