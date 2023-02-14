Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль вигадав новий спосіб заселення окупованих територій України росіянами

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кремль вигадав новий спосіб заселення окупованих територій України росіянами
Кремль заохочує росіян переїжджати на окуповані території України
фото: з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіяни, які куплять житло на тимчасово окупованих територіях України, отримають пільги

Російська влада намагається змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях України та планує надавати пільги росіянам, які куплять там житло.  Про це повідомляє Центр національного супротиву. 

Окупанти вирішили видавати пільгову іпотеку громадянам Росії при купівлі житла на захоплених землях. Реалізувати програму має фінансовий інститут розвитку в житловій сфері «Дом.рф», якому держава надаватиме субсидії, й той буде вже покривати різницю в іпотечних відсотках банкам.

«Таким чином ворог стимулює мешканців РФ приїжджати на тимчасово окуповані території та заселяти українські землі», – додали у ЦНС.

Також це стимулює місцевих мешканців отримувати паспорт РФ, аби стати учасником програми.

Нагадаємо, що нещодавно РФ включила окуповані території до свого військового округу. Так росіяни прагнуть інтегрувати нещодавно окуповані території в довгострокову стратегічну позицію.

Теги: росіяни пільги окуповані території житло

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Експансія – основа московської державності. Сенс її існування, спресований щільним пластом протягом сотень років»
Росіяни перед вторгненням обманули самі себе
18 сiчня, 07:52
Росіяни вважають землетрус «Божою карою» за допомогу Україні
Землетрус у Туреччині: росіяни радіють (фото)
6 лютого, 10:31
Росіяни створюють фейкові сторінки українських діячів
Як розпізнати фейкову сторінку ЗСУ, яка насправді поширює російські наративи
10 лютого, 21:03
«Україні та світу потрібне не збереження імперської Росії, а її остаточний і повний демонтаж»
Тоталітарна Росія має бути демонтована
2 лютого, 08:07
Постраждала від ракетних обстрілів Росії п’ятиповерхівка у Бучі Київської області
Україна на ремонті. Кому йдуть мільйони на відновлення під час війни? Війна і гроші
24 сiчня, 10:30
Путін та його кліка не залишають росіянам шансів для тверезої оцінки ситуації та відрізають шляхи повернення до нормальності
«Чума», якої бояться Путін та Пригожин Інформаційна війна
4 лютого, 08:15
На Запорізькому напрямку росіяни зараз нарощують потенціал
Експерт назвав напрямок, де росіяни зараз найбільше накопичують сили
15 сiчня, 16:50
Російські хакери атакували сайти НАТО
Російські хакери атакували сайти НАТО
Вчора, 03:16
Цієї ночі Дружківка знову зазнала ворожого нападу
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 5 лютого
5 лютого, 10:37

Політика

Кремль вигадав новий спосіб заселення окупованих територій України росіянами
Кремль вигадав новий спосіб заселення окупованих територій України росіянами
Молдова скасувала заборону на польоти
Молдова скасувала заборону на польоти
Путін дав нове звання бригаді, яка чинила звірства в Україні
Путін дав нове звання бригаді, яка чинила звірства в Україні
Польща розпочала декомунізацію у МЗС
Польща розпочала декомунізацію у МЗС
Винищувачі для України: США можуть переглянути рішення
Винищувачі для України: США можуть переглянути рішення
Російський інженер, який знає секрети ракетоносця Ту-160, втік до США і готовий говорити
Російський інженер, який знає секрети ракетоносця Ту-160, втік до США і готовий говорити

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Арестович втрапив у новий мовний скандал: реакція соцмереж
19K
Без 8-го березня, але з Днем українки – святкові нововведення від депутатів
19K
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
15K
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9793
США попереджають Україну про переломний момент у війні
7299
Обізвала покупчиню «нацисткою». У «Сільпо» в Кропивницькому спалахнув мовний скандал

Новини

Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
Сьогодні, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
Вчора, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
Вчора, 17:07
Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази
Вчора, 15:00
Киянин ледь не зарізав водія маршрутного таксі заради грошей (шокуючі кадри)
Вчора, 14:08
Кадиров істерично погрожує ядерною зброєю та атакою на Київ
Вчора, 13:43

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту