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Активісти в Софії протестували проти показу пропагандистського фільму про «Азовсталь» (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Активісти в Софії протестували проти показу пропагандистського фільму про «Азовсталь» (фото)
Люди прийшли з прапорами України та з плакатами, які закликали припинити показ фільму
фото з відкритих джерел

Під стінами російського культурно-інформаційного центру в Софії активісти нагадали, що Росія – це країна-терорист

У столиці Болгарії, Софії, активісти протестували проти показу російського пропагандистського фільму про окупацію українського Маріуполя, який називається «Азовсталь. Визволення».

Активісти в Софії протестували проти показу пропагандистського фільму про «Азовсталь» (фото) фото 1

Прем’єра фільму мала відбутися 25 травня, о 18:30. Організатор показу – «русский дом в Софии». Дисклеймер російського фільму повторює тези кремлівської пропаганди, наприклад, українські кадрові військові, які обороняли місто, у стрічці називаються «бойовиками полку «Азов». Також організатор показу називає війну в Україні «спеціальною військовою операцією», повторюючи тези російської пропаганди.

Анонс фільму повторює класичні тези кремлівської пропаганди
Анонс фільму повторює класичні тези кремлівської пропаганди
скріншот

25 травня під стіни російського культурно-інформаційного центру прийшли активісти, які виступали проти показу пропагандистського фільму. Люди прийшли з прапорами України та з плакатами, які закликали припинити показ фільму та нагадували, що Росія – це країна-терорист.

Активісти в Софії протестували проти показу пропагандистського фільму про «Азовсталь» (фото) фото 2

У соціальних мережах з приводу показу пропагандистського фільму виник шквал обурення. Українська волонтерка та радниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Лала Тарапакіна зазначила, що окупація регіонів України починається зі знищення бібліотек і книжок, тому українці мають уважно відслідковувати створення альтернативно історичних документальних фільмів та виступати проти них. 

Зазначимо, що Росія почала обстрілювати Маріуполь у перші дні вторгнення. Вже на початку березня росіяни оточили місто. До травня 2022 року єдиним осередком опору тут залишався комбінат «Азовсталь» – великий металургійний завод узбережжя Азовського моря. Його обороняли службовці ЗСУ, зокрема, бійці полку «Азов». На території комбінату ховалися мирні жителі та діти.

Нагадаємо, що зараз на території заводу «Азовсталь» російські загарбники облаштовують військові бази.

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Теги: Азовсталь активісти Болгарія

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Активісти в Софії протестували проти показу пропагандистського фільму про «Азовсталь» (фото)
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