Головна Світ Політика
search button user button menu button

Албанія готується відкрити посольство у Києві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Албанія готується відкрити посольство у Києві
Албанія підтримує мирний план президента України Володимира Зеленського, як найбільш реалістичну можливість для припинення війни та досягнення сталого миру
фото з відкритих джерел

Дипломатичні відносини між Україною та Албанією були встановлені у 1993 році

В Албанії відбулося слухання комісії парламенту із зовнішньої політики, на яких заслухали кандидата на посаду посла країни в Україні Ернала Філо. Про це повідомляє ATA.

Кандидата на посаду посла в Україні представляла заступниця міністра закордонних справ Албанії Артеміс Мало.

Посадовиця зазначила, що «дипломатичне представництво в Україні відкривається вперше».

«Філо – дипломат із дуже великим досвідом роботи в зовнішній політиці...Філо займається зовнішньою політикою з 1997 року, виконуючи різні обов'язки, проявляючи серйозність і максимальну професійну відповідальність», – сказала вона.

За словами заступниці глави МЗС Албанії, рішення уряду вперше відкрити представництво в Києві «є яскравим доказом тієї уваги і підтримки, яку Албанія цьому приділяє».

Своєю чергою Філо нагадав, що дипломатичні відносини між Україною та Албанією були встановлені у 1993 році.

Він підкреслив, що Албанія з початком російської агресії зайняла «чітку і непохитну позицію на захист територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України».

Філо додав, що Албанія підтримує мирний план президента України Володимира Зеленського, як найбільш реалістичну можливість для припинення війни та досягнення сталого миру.

Як повідомлялося, Албанія планує вже найближчим часом розпочати роботу свого посольства в Києві. Це зміцнить відносини між країнами.

До слова, згідно з планом дій уряду, впродовж 2024 року заплановано здійснити адміністративно-організаційні та фінансові заходи щодо започаткування діяльності посольства України в Республіці Філіппіни. Також передбачається розпочати процес із відкриття посольств у Колумбії, Панамі, Гаяні, Парагваї та Уругваї.

Читайте також: Що привіз Зеленський з Албанії? Підсумки саміту «Україна – Південно-Східна Європа»
Теги: Київ дипломатія посольство Албанія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як розкол Римської імперії вплинув на сучасне протистояння Заходу та Росії
Від Риму до сьогодення: історичні витоки конфлікту між Заходом та Росією
Вчора, 21:22
Києво-Могилянську академію оштрафовано на 180 тис. грн за недопуск інспекторів до огляду 200-річних братських келій Братського монастиря, які реставруються на її території.
Будівельний скандал у Могилянці. Університет оштрафовано на 180 тис. грн
2 травня, 13:03
Скляний купол Будинку вчителя було пошкоджено унаслідок вибуху російської ракети
У Києві відновлено скляний купол Будинку вчителя (фото)
10 травня, 16:44
Кулеба з Блінкеном скуштували дві українські піци, одна з яких має назву «Українська»
Кулеба пригостив Блінкена патріотичною піцею у Києві (відео)
14 травня, 16:33
Гра Блінкена у київському барі: реакція соцмереж та символізм пісні
Гра Блінкена у київському барі: реакція соцмереж та символізм пісні
15 травня, 11:50
Рух транспорту в напрямку від просп. Степана Бандери до вул. Героїв полку «Азов» буде обмежено
У Києві завтра буде обмежено рух транспорту на Оболонському проспекті
21 травня, 15:02
Ціна на черешню у Києві
У Києві розпочався сезон черешні: неочікувані ціни на ринках (фото)
15 травня, 17:32
Віталіна Біблів привітала Київ з Днем народження
Віталіна Біблів зі сльозами на очах розповіла про любов до рідного Києва (відео)
27 травня, 19:13
Обмеження діятимуть до 28 вересня
У Києві на чотири місяці буде обмежено рух двома вулицями
21 травня, 06:15

Політика

Албанія готується відкрити посольство у Києві
Албанія готується відкрити посольство у Києві
Ізраїль заявив про повне оточення Сектору Гази
Ізраїль заявив про повне оточення Сектору Гази
Китай відмовився брати участь у саміті миру у Швейцарії – Reuters
Китай відмовився брати участь у саміті миру у Швейцарії – Reuters
Удари західною зброєю по території РФ: Пентагон зробив заяву
Удари західною зброєю по території РФ: Пентагон зробив заяву
Столтенберг закликатиме союзників щороку виділяти €40 млрд на допомогу Україні – Reuters
Столтенберг закликатиме союзників щороку виділяти €40 млрд на допомогу Україні – Reuters
Суд у Нью-Йорку призначив дату засідання для оголошення вироку Трампові
Суд у Нью-Йорку призначив дату засідання для оголошення вироку Трампові

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Удар по Керченській переправі, РФ зупинила обмін полоненими. Головне за 30 травня
78K
Путін збирається до країни Азії, яка підтримує Україну
58K
Проти український командирів свідчили російські окупанти? ДБР узяло дозвіл суду
37K
Сотні українських біженців із Норвегії можуть повернути додому: подробиці
14K
Померла російська акторка, яка була фанаткою Путіна і висміювала українців
12K
Удари України по РФ західною зброєю: Ватикан забив на сполох

Новини

Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
29 травня, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
29 травня, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua