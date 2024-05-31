Албанія готується відкрити посольство у Києві

Албанія підтримує мирний план президента України Володимира Зеленського, як найбільш реалістичну можливість для припинення війни та досягнення сталого миру

Дипломатичні відносини між Україною та Албанією були встановлені у 1993 році

В Албанії відбулося слухання комісії парламенту із зовнішньої політики, на яких заслухали кандидата на посаду посла країни в Україні Ернала Філо. Про це повідомляє ATA.

Кандидата на посаду посла в Україні представляла заступниця міністра закордонних справ Албанії Артеміс Мало.

Посадовиця зазначила, що «дипломатичне представництво в Україні відкривається вперше».

«Філо – дипломат із дуже великим досвідом роботи в зовнішній політиці...Філо займається зовнішньою політикою з 1997 року, виконуючи різні обов'язки, проявляючи серйозність і максимальну професійну відповідальність», – сказала вона.

За словами заступниці глави МЗС Албанії, рішення уряду вперше відкрити представництво в Києві «є яскравим доказом тієї уваги і підтримки, яку Албанія цьому приділяє».

Своєю чергою Філо нагадав, що дипломатичні відносини між Україною та Албанією були встановлені у 1993 році.

Він підкреслив, що Албанія з початком російської агресії зайняла «чітку і непохитну позицію на захист територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України».

Філо додав, що Албанія підтримує мирний план президента України Володимира Зеленського, як найбільш реалістичну можливість для припинення війни та досягнення сталого миру.

Як повідомлялося, Албанія планує вже найближчим часом розпочати роботу свого посольства в Києві. Це зміцнить відносини між країнами.

До слова, згідно з планом дій уряду, впродовж 2024 року заплановано здійснити адміністративно-організаційні та фінансові заходи щодо започаткування діяльності посольства України в Республіці Філіппіни. Також передбачається розпочати процес із відкриття посольств у Колумбії, Панамі, Гаяні, Парагваї та Уругваї.