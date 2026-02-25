Венс озвучив доручення Трампа, яке отримали переговорники США

Білий дім заявив про наказ активізувати контакти з Києвом і Москвою для припинення бойових дій

Президент США Дональд Трамп доручив американській переговорній команді активізувати зусилля для припинення бойових дій у війні між Україною та Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса

.@VP: We've been engaged in very, very deliberate negotiations with both the Russians and the Ukrainians... and @POTUS has just set the entire team to try to bring the killing to a close... it's been difficult, but I think we're making progress. pic.twitter.com/uRCL1VbM7n — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 25, 2026

За його словами, американська сторона веде «дуже, дуже обережні переговори» з обома сторонами конфлікту. «Я думаю, що ми вели дуже, дуже обережні переговори як з росіянами, так і з українцями. Очевидно, що росіяни мають певні червоні лінії, українці мають певні червоні лінії, і президент щойно доручив всій команді, починаючи з Марко Рубіо (радник з нацбезпеки США, – ред.), спробувати покласти край вбивствам», – наголосив Венс.

Віцепрезидент зазначив, що процес залишається складним, хоча Вашингтон фіксує певні результати переговорів. Він нагадав, що Дональд Трамп раніше називав війну в Україні конфліктом, який, на його думку, можна вирішити відносно швидко.

«Але я думаю, що ми робимо прогрес. Я думаю, що ми робимо прогрес як з росіянами, так і з українцями, і ми просто будемо продовжувати працювати над цим. Зрештою, ми або досягнемо успіху, або ні», – додав він.

За словами Венса, президент США залишається «досить оптимістично» налаштованим щодо можливості завершення війни, хоча остаточний результат переговорів поки що залишається невизначеним.

Нагадаємо, що американський лідер Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову.

До слова, глава української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров завтра, 26 лютого, матиме зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером, а також з міністром економіки США Скоттом Бессентом. Як зазначив глава держави, перемовини стосуватимуться відновлення України та продовження мирного процесу для завершення війни.