WSJ: Погана мирна угода гірше для союзників України, ніж її відсутність

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Журналісти кажуть, що Європа підтримує Київ, зокрема, щоб зберегти власну безпеку
фото: Білий дім

Європейські лідери побоюються, що Путін після завершення війни з Україною може напасти на країни ЄС

Єврейські союзники України вважають, що мирна угода, яка буде вигідна Російській Федерації, ризикує спровокувати більш масштабну війну у майбутньому. Вона може охопити весь континент. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

У матеріалі йдеться про те, що Росія перебуває в положенні, яке дозволяє вийти з мирних переговорів зі значно розширеними виробничими потужностями та упевненістю в можливості перекроїти кордони силою. «Для Європи, як і для України, погана мирна угода, що залишає Київ слабким і вразливим, наразі гірша, ніж повна відсутність угоди», – пише WSJ.

Адміністрація Трампа хоче, щоб США зблизилися з Москвою. Білий дім заявляє, що це знизить ризик більш масштабної війни. Представники адміністрації Трампа також бачать потенційні можливості для бізнесу з Росією.

Однак Європа та Україна дотримуються протилежного погляду. Вони бачать у Росії довгострокову загрозу і вважають, що будь-яка довіра має бути заслужена і перевірена, а доти Москву необхідно стримувати.

Так, нещодавнє опитування 500 європейських фахівців з безпеки назвало «припинення вогню, вигідне Росії в її війні проти України», одним із двох головних ризиків для Європейського союзу наступного року. Інший ризик – це гібридна війна або війна в «сірій зоні», яку, за словами багатьох чиновників, Росія вже веде проти Європи.

«Безпека ЄС перебуває під прямою загрозою мирної угоди, яка закріпить територіальні надбання для Москви, винагородить агресію і підірве довгострокову життєздатність України як суверенної демократичної держави», – йдеться в резюме опитування.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Овальному кабінеті заявив, що мирна угода між Україною та Росією зараз «ближче, ніж будь-коли раніше».

До слова, США та європейські союзники узгодили проєкт безпекових гарантій для України, який передбачає посилення Збройних сил України, розміщення європейських військ на українській території та активну роль американської розвідки.

Як повідомлялося, США пообіцяли Україні гарантії безпеки, подібні до пʼятої статті НАТО. Однак Київ має погодитися на них найближчим часом, інакше наступні пропозиції Вашингтона можуть бути менш вигідними.

