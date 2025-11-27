NYT: Дрісколл переконував європейців підтримати невигідну для України мирну угоду

Дрісколл сказав дипломатам, що протягом багатьох років Москва запускала ракети в Україну приблизно так швидко, як тільки могла їх виробляти

Міністр армії США Ден Дрісколл використав зростаючу загрозу з боку Москви як спосіб продати швидку мирну угоду, несприятливу для України. Це було суворе попередження скептично налаштованій аудиторії західних дипломатів, які зібралися минулого тижня в Києві, щоб вислухати презентацію адміністрації Дональда Трампа щодо її дружнього до Росії плану миру для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NYT.

Дрісколл сказав дипломатам, що протягом багатьох років Москва запускала ракети в Україну приблизно так швидко, як тільки могла їх виробляти. За його словами, зараз Росія виробляє їх стільки, що накопичує все більші запаси далекобійної зброї.

За словами чиновників, наслідки були очевидні: необхідне швидке врегулювання конфлікту через зростаючу ракетну загрозу, яка може завдати нищівного удару по Україні і поширитися за її межі.

«Хоча вважається малоймовірним, що Росія значно сповільнить виробництво зброї навіть у разі закінчення війни, припинення конфлікту може позбавити Москву потенційного виправдання для запуску ракет або дронів по іншій європейській країні. Західні чиновники, які взяли участь у зустрічі з паном Дрісколлом у п'ятницю і поспілкувалися з The New York Times, назвали нарощування військової потужності Росії тривожним і сказали, що його попередження викликало резонанс», – йдеться у матеріалі.

Дрісколл, соратник віцепрезидента Джей Ді Венса, який став несподіваним лідером американської дипломатії, буде обговорювати мирну пропозицію, яка зазнала значних змін після спротиву з боку України та Європи. Однак аргумент адміністрації Трампа про те, що Росія має перевагу у війні і що Україна повинна незабаром погодитися на укладення угоди, залишається в силі.

Нагадаємо, міністр армії США Ден Дрісколл був призначений спеціальним представником Сполучених Штатів для просування мирного плану, спрямованого на припинення російсько-української війни. Рішення про залучення Дрісколла, який уже планував поїздку в Україну для обговорення питань озброєння, промисловості та стратегії, належало віцепрезиденту Джею Ді Венсу.

Як відомо, під час зустрічі з українськими чиновниками в Києві минулого тижня міністр армії США Ден Дрісколл висловив песимістичну оцінку ситуації в Україні.