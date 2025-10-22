Головна Світ Політика
search button user button menu button

Шатдаун у США триває: спікер Конгресу звинувачцє демократів у припиненні роботи уряду

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Шатдаун у США триває: спікер Конгресу звинувачцє демократів у припиненні роботи уряду
Джонсон: Це тепер другий за тривалістю шатдаун будь-якого рівня за всю історію нашої країни, і це ганьба
фото: EPA/UPG

Спікер Палати представників Майк Джонсон поклав відповідальність за затягування ухвалення необхідного законопроєкту для нормалізації роботи уряду на демократів

Федеральний уряд США залишається частково паралізованим уже 22-й день – це стало найдовшим шатдауном після періоду президентства Білла Клінтона, коли уряд простоював 21 день. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву спікера Палати представників Майка Джонсона під час пресконференції.

Джонсон назвав ситуацію «ганьбою» та поклав відповідальність за затягування ухвалення необхідного законопроєкту на демократів.

«Це тепер другий за тривалістю шатдаун будь-якого рівня за всю історію нашої країни, і це ганьба. Демократи продовжують творити історію, але з неправильних причин», – наголосив Джонсон.

Як відомо, адміністрація президента США Дональда Трампа готується відправити у вимушену відпустку більшість цивільних працівників агентства, що опікується управлінням американським ядерним арсеналом. 

У повідомленні, надісланому до Конгресу, зазначається, що близько 1400 співробітників NNSA буде відправлено у вимушену відпустку. Водночас на робочих місцях залишаться приблизно 375 працівників, діяльність яких визнано критично важливою та звільненою від дії шатдауну. Таким чином, на роботу в понеділок не вийдуть майже 80% персоналу агентства.

Нагадаємо, у США зросла хвиля протестів: понад 2500 демонстрацій пройшли у всіх 50 штатах у межах другого етапу руху «No Kings». 

Акції відбулися у суботу, 18 жовтня, на тлі урядового шатдауну та тиску президента Дональда Трампа, який наполягає на розгортанні Національної гвардії у містах країни. Частина республіканців уже назвала ці виступи «антиамериканськими». Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що мітинги лише поглиблюють урядову кризу.

Президент США Дональд Трамп відреагував на новину про те, що цими вихідними пройде друга хвиля масштабних протестів проти його політики: «Про що протестуватимуть протестувальники «No King» на своїх маршах, присвячених двом головним питанням: «звільнення Палестини» та «припинення війни в Україні». Президент Трамп звільнив Палестину і зараз зустрічається з президентом України Зеленським на межі припинення війни в Україні».

Теги: США Майк Джонсон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп проведе зустріч із Володимиром Зеленським
Зеленський у США: що очікувати від зустрічі з Трампом
23 вересня, 11:00
Рішення Трампа стало несподіванкою
Трамп відвідає зустріч американських генералів, яку влаштовує глава Пентагону – WP
28 вересня, 22:19
Кремль намагається дискредитувати Україну, безпідставно звинувачуючи її в припиненні переговорів
Аналітики ISW розкрили подвійну стратегію Кремля щодо ядерного шантажу США
2 жовтня, 09:46
ХАМАС готовий прийняти план Трампа щодо припинення вогню в Газі – The Guardian
ХАМАС готовий прийняти план Трампа щодо припинення вогню в Газі – The Guardian
3 жовтня, 01:16
У серпні команда артиста зверталася до адміністрації Трампа з проханням про помилування
Репер P. Diddy просив Трампа про помилування
7 жовтня, 09:28
Вітакер: Деяке озброєння може бути потенційно передане Україні для використання, і це може змінити розрахунки
У США є потужна зброя, яку можуть передати Україні – Вітакер
10 жовтня, 01:03
Трамп: США встановили контроль над морем і розглядають сухопутні операції проти наркокартелів у Венесуелі
Трамп не виключив сухопутних ударів по наркокартелях у Венесуелі
16 жовтня, 02:29
Україна також доклала зусиль, аби російський газ повністю зник із європейського ринку
Зеленський оголосив про повну капітуляцію «Газпрому» в Європі
20 жовтня, 11:33
Вбита у США Ірина Заруцька
У США губернатор одного зі штатів після вбивства українки підписав «Закон Ірини»
4 жовтня, 21:28

Політика

ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
Шатдаун у США триває: спікер Конгресу звинувачцє демократів у припиненні роботи уряду
Шатдаун у США триває: спікер Конгресу звинувачцє демократів у припиненні роботи уряду
Сенат США схвалив низку важливих для України законопроєктів
Сенат США схвалив низку важливих для України законопроєктів
Рютте підтримав ідею зупинки війни в Україні по лінії фронту
Рютте підтримав ідею зупинки війни в Україні по лінії фронту
Стало відомо, чи поїде Путін на саміт G20 у ПАР, де його можуть заарештувати
Стало відомо, чи поїде Путін на саміт G20 у ПАР, де його можуть заарештувати
Сікорський під час суперечки з Сійярто згадав Мадяра
Сікорський під час суперечки з Сійярто згадав Мадяра

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua