Шатдаун у США триває: спікер Конгресу звинувачцє демократів у припиненні роботи уряду

Джонсон: Це тепер другий за тривалістю шатдаун будь-якого рівня за всю історію нашої країни, і це ганьба

Спікер Палати представників Майк Джонсон поклав відповідальність за затягування ухвалення необхідного законопроєкту для нормалізації роботи уряду на демократів

Федеральний уряд США залишається частково паралізованим уже 22-й день – це стало найдовшим шатдауном після періоду президентства Білла Клінтона, коли уряд простоював 21 день. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву спікера Палати представників Майка Джонсона під час пресконференції.

Джонсон назвав ситуацію «ганьбою» та поклав відповідальність за затягування ухвалення необхідного законопроєкту на демократів.

«Це тепер другий за тривалістю шатдаун будь-якого рівня за всю історію нашої країни, і це ганьба. Демократи продовжують творити історію, але з неправильних причин», – наголосив Джонсон.

Як відомо, адміністрація президента США Дональда Трампа готується відправити у вимушену відпустку більшість цивільних працівників агентства, що опікується управлінням американським ядерним арсеналом.

У повідомленні, надісланому до Конгресу, зазначається, що близько 1400 співробітників NNSA буде відправлено у вимушену відпустку. Водночас на робочих місцях залишаться приблизно 375 працівників, діяльність яких визнано критично важливою та звільненою від дії шатдауну. Таким чином, на роботу в понеділок не вийдуть майже 80% персоналу агентства.

Нагадаємо, у США зросла хвиля протестів: понад 2500 демонстрацій пройшли у всіх 50 штатах у межах другого етапу руху «No Kings».

Акції відбулися у суботу, 18 жовтня, на тлі урядового шатдауну та тиску президента Дональда Трампа, який наполягає на розгортанні Національної гвардії у містах країни. Частина республіканців уже назвала ці виступи «антиамериканськими». Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що мітинги лише поглиблюють урядову кризу.

Президент США Дональд Трамп відреагував на новину про те, що цими вихідними пройде друга хвиля масштабних протестів проти його політики: «Про що протестуватимуть протестувальники «No King» на своїх маршах, присвячених двом головним питанням: «звільнення Палестини» та «припинення війни в Україні». Президент Трамп звільнив Палестину і зараз зустрічається з президентом України Зеленським на межі припинення війни в Україні».