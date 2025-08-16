Головна Світ Політика
Американські ЗМІ описали зустріч Трампа і Путіна як надзвичайно теплу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Американські ЗМІ описали зустріч Трампа і Путіна як надзвичайно теплу
The New York Times наголосило, що глава Білого дому влаштував Путіну цілу низку привітальних жестів
фото: соціальні мережі

NBC назвало зустріч теплою, звернувши увагу на контраст із напруженою розмовою Трампа та президента України Володимира Зеленського в Білому домі

Зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці привернула увагу провідних світових медіа, які відзначили її дружню атмосферу, пише «Главком».

Reuters описало мову тіла двох лідерів як спілкування «старих друзів»: вони потиснули руки та навіть торкнулися один одного на знак явної симпатії.

CNN зауважило, що під час наближення Путіна червоною доріжкою Трамп кілька разів аплодував, вітаючи його на американській землі вперше за десять років. Після рукостискання вони разом попрямували до президентського лімузина.

The New York Times наголосило, що глава Білого дому влаштував Путіну цілу низку привітальних жестів – від військового прольоту та червоної доріжки до особистої поїздки в президентському авто.

NBC назвало зустріч теплою, звернувши увагу на контраст із напруженою розмовою Трампа та президента України Володимира Зеленського в Білому домі наприкінці лютого.

Як відомо, президент США Дональд Трамп закінчив зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Переговори з американською делегацією в «вузькому форматі» завершилися», – йдеться в короткій заяві Кремля.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

Нагадаємо, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

Теги: Аляска переговори Дональд Трамп путін

