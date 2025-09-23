Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Шоу Джиммі Кіммела, яке обурило Трампа, повертається в ефір

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Шоу Джиммі Кіммела, яке обурило Трампа, повертається в ефір
Вечірнє шоу, яке веде журналіст Джиммі Кіммел, повернеться в ефір 23 вересня
фото: Disney

Шоу призупиняли, «щоб уникнути подальшого розпалювання напруженої ситуації» після вбивства активіста Чарлі Кірка

Компанія Walt Disney заявила, що поверне до ефіру вечірнє шоу, яке веде журналіст Джиммі Кіммел. Програму було зупинено після того, як ведучий звинуватив республіканців у спробі використати вбивство консервативного блогера Чарлі Кірка у політичних цілях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

За словами компанії, шоу вирішили призупинити, «щоб уникнути подальшого розпалювання напруженої ситуації в емоційний для нашої країни момент». Зазначається, що «деякі коментарі» здалися «невчасними та нетактовними», натякаючи на висловлювання Кіммела.

Однак Walt Disney все ж дійшла висновку, що шоу повинно повернутися в ефір 23 вересня. Джиммі Кіммел поки не коментував повернення свого шоу.

Нагадаємо, телеканал ABC оголосив про тимчасову зупинку трансляції шоу Jimmy Kimmel Live! після деяких висловлювань ведучого Джиммі Кіммела щодо вбивства Чарлі Кірка. Він також порівняв скорботу Дональда Трампа за вбитим активістом з тим, як «чотирирічна дитина сумує за померлою акваріумною рибкою». 

Понад 400 зірок Голлівуду та телевізійних коміків, серед яких автори схожих за форматом шоу Джиммі Фелон та Стівен Кольбер, а також актори Дженніфер Еністон, Меріл Стріп, Роберт де Ніро, Бен Стіллер та інші, долучилися до вимоги повернути Кіммела в етер, називаючи це «моментом захисту свободи слова». 

До слова, у неділю, 21 вересня, десятки тисяч людей зібралися на стадіоні State Farm в Арізоні, щоб вшанувати пам'ять Чарлі Кірка, впливового консервативного активіста. За оцінками ЗМІ, кількість присутніх сягала 100 тис. осіб, що підкреслює значний вплив 31-річного Кірка на американську політику.

Як писала газета The Guardian, похорон консервативного активіста Чарлі Кірка став поштовхом для нової політичної кампанії Дональда Трампа. Президент США використовує обурення, викликане вбивством, щоб посилити свою риторику, спрямовану проти ліберальних груп і Демократичної партії.

Трамп звинуватив у вбивстві Кірка «радикальних лівих» і закликав визнати певні групи внутрішніми терористами, незважаючи на відсутність підтверджених зв’язків між убивцею і такими організаціями. На думку експертів, ця «культура відплати» спрямована проти тих, хто не згоден з його поглядами. 

На тлі вбивства Білий дім розглядає можливість введення жорстких заходів проти некомерційних організацій, зокрема позбавлення їх податкових пільг. Трамп і його союзники також намагаються підірвати легітимність Демократичної партії, називаючи її екстремістською організацією.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп зазначив, що це створює додатковий економічний тиск на Росію
Я розчарований Путіним. Трамп розповів, як планує зупинити війну в Україні
21 вересня, 11:52
Зеленський зустрінеться з Трампом
Зеленський летить до США: буде зустріч з Трампом та Меланією
20 вересня, 12:07
Глава МЗС Антоніо Таяні (ліворуч), премʼєрка Джорджа Мелоні та міністр інфраструктури Маттео Сальвіні (праворуч)
Італія посилила охорону перших осіб після вбивства Чарлі Кірка
19 вересня, 06:45
Завтра вони вирушать до Віндзора, де відбудеться офіційна частина візиту
Дональд Трамп та перша леді прибули до Великої Британії
16 вересня, 23:34
Трампом і Путін на базі Ельмендорф-Річардсон, Аляска
Трамп заявив, що його терпіння до Путіна «швидко закінчується»
12 вересня, 16:26
Вбивство активіста Чарлі Кірка стало резонансною подією у США
Вбивство Чарлі Кірка. Стали відомі нові деталі про ймовірного кілера
11 вересня, 17:39
Спікер Кремля заявив, що закінченню війни нібито заважає Європа
Кремль цинічно виправдав відмову Путіна зустрітися із Зеленським
31 серпня, 18:47
Рубіо вважає, що USAID «давним-давно вийшло з-під контролю»
Рубіо заявив, що США закривають агентство USAID
30 серпня, 02:19
Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу
«Убивства мають припинитися». Посольство США зробило заяву про масований обстріл Києва
29 серпня, 07:06

Соціум

Шоу Джиммі Кіммела, яке обурило Трампа, повертається в ефір
Шоу Джиммі Кіммела, яке обурило Трампа, повертається в ефір
В Індії сотні людей збудували «живу піраміду» заввишки з триповерховий будинок
В Індії сотні людей збудували «живу піраміду» заввишки з триповерховий будинок
Литва надаватиме медичну та психологічну допомогу депортованим українським дітям
Литва надаватиме медичну та психологічну допомогу депортованим українським дітям
Над військовими обʼєктами Норвегії помічено невідомі дрони – AftonBladet
Над військовими обʼєктами Норвегії помічено невідомі дрони – AftonBladet
Міжнародний аеропорт в столиці Данії закрито через дрони – Reuters
Міжнародний аеропорт в столиці Данії закрито через дрони – Reuters
У Підмосков’ї вантажний літак пролетів над багатоповерхівками на низькій висоті
У Підмосков’ї вантажний літак пролетів над багатоповерхівками на низькій висоті

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua