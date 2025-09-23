Шоу Джиммі Кіммела, яке обурило Трампа, повертається в ефір

Шоу призупиняли, «щоб уникнути подальшого розпалювання напруженої ситуації» після вбивства активіста Чарлі Кірка

Компанія Walt Disney заявила, що поверне до ефіру вечірнє шоу, яке веде журналіст Джиммі Кіммел. Програму було зупинено після того, як ведучий звинуватив республіканців у спробі використати вбивство консервативного блогера Чарлі Кірка у політичних цілях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ABC News.

За словами компанії, шоу вирішили призупинити, «щоб уникнути подальшого розпалювання напруженої ситуації в емоційний для нашої країни момент». Зазначається, що «деякі коментарі» здалися «невчасними та нетактовними», натякаючи на висловлювання Кіммела.

Однак Walt Disney все ж дійшла висновку, що шоу повинно повернутися в ефір 23 вересня. Джиммі Кіммел поки не коментував повернення свого шоу.

Нагадаємо, телеканал ABC оголосив про тимчасову зупинку трансляції шоу Jimmy Kimmel Live! після деяких висловлювань ведучого Джиммі Кіммела щодо вбивства Чарлі Кірка. Він також порівняв скорботу Дональда Трампа за вбитим активістом з тим, як «чотирирічна дитина сумує за померлою акваріумною рибкою».

Понад 400 зірок Голлівуду та телевізійних коміків, серед яких автори схожих за форматом шоу Джиммі Фелон та Стівен Кольбер, а також актори Дженніфер Еністон, Меріл Стріп, Роберт де Ніро, Бен Стіллер та інші, долучилися до вимоги повернути Кіммела в етер, називаючи це «моментом захисту свободи слова».

До слова, у неділю, 21 вересня, десятки тисяч людей зібралися на стадіоні State Farm в Арізоні, щоб вшанувати пам'ять Чарлі Кірка, впливового консервативного активіста. За оцінками ЗМІ, кількість присутніх сягала 100 тис. осіб, що підкреслює значний вплив 31-річного Кірка на американську політику.

Як писала газета The Guardian, похорон консервативного активіста Чарлі Кірка став поштовхом для нової політичної кампанії Дональда Трампа. Президент США використовує обурення, викликане вбивством, щоб посилити свою риторику, спрямовану проти ліберальних груп і Демократичної партії.

Трамп звинуватив у вбивстві Кірка «радикальних лівих» і закликав визнати певні групи внутрішніми терористами, незважаючи на відсутність підтверджених зв’язків між убивцею і такими організаціями. На думку експертів, ця «культура відплати» спрямована проти тих, хто не згоден з його поглядами.

На тлі вбивства Білий дім розглядає можливість введення жорстких заходів проти некомерційних організацій, зокрема позбавлення їх податкових пільг. Трамп і його союзники також намагаються підірвати легітимність Демократичної партії, називаючи її екстремістською організацією.