Трамп анонсував розмову з Сі Цзіньпінем: названо дату

Трамп раніше стверджував, що розглядає можливість візиту до Пекіна наприкінці цього року або на початку 2026

За словами президента США, його відносини з китайським лідером «залишаються дуже міцними»

Президент США Дональд Трамп у пʼятницю, 19 вересня, проведе телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпінем. Трамп наголосив, що відносини їхні відносини «залишаються дуже міцними». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис очільника Сполучених Штатів у соцмережі Truth Social.

Американський лідер також наголосив, що представники ЄС, США та Китаю зустрілись щодо торгівельної угоди. За його словами, зустріч пройшла «дуже добре». Було досягнуто угоди щодо «певної компанії, яку молодь нашої країни дуже хотіла врятувати». Ймовірно, мова про TikTok.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа знову продовжить термін для продажу американських активів китайської компанії ByteDance, якій належить застосунок TikTok. Це буде вже четверте відстрочення, яке надає Трамп, хоча спочатку закон Конгресу передбачав продаж або закриття соцмережі до січня 2025 року. Минулого місяця президент заявляв, що є американські покупці, які зацікавлені в придбанні застосунку.

Раніше повідомлялося, що в Мадриді відбудуться переговори між офіційними особами США та Китаю. Це вже четверта зустріч американських та китайських представників, які намагаються запобігти краху торговельних відносин між двома країнами.

До слова, президент США Дональд Трамп анонсував майбутню зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї, щоб продовжити переговори щодо нової торгової угоди. Трамп також розповів, що нещодавно розмовляв із Сі Цзіньпіном і розглядає можливість візиту до Пекіна наприкінці цього року або на початку 2026 року.