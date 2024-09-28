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Обстріл Ізраїлем Бейрута: доля керівника «Хезболли» поки невідома

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Обстріл Ізраїлем Бейрута: доля керівника «Хезболли» поки невідома
Лідера «Хезболли» намагались ліквідувати
фото з відкритих джерел

Ізраїль завдав ракетного удару по Бейруту

На фоні нещодавньої ескалації конфлікту між Ізраїлем та «Хезболлою», 27 вересня 2024 року, Ізраїль провів масований авіаудар по штаб-квартирі «Хезболли» в Бейруті. Цілью удару був лідер організації Хасан Насралла. Проте, наразі його доля залишається невідомою. Про це повідомляє видання Reuters.

Ізраїльські джерела повідомляють, що унаслідок атаки можуть бути значні наслідки для «Хезболли», оскільки вважається, що Насралла може бути поранений або навіть убитий​.

Цей удар став кульмінацією серії збройних зіткнень, що тривали останні дні, внаслідок яких загинуло багато людей, 90 000 осіб були змушені залишити свої домівки в Лівані. Незважаючи на спроби міжнародної спільноти забезпечити мир, наприклад,  запропонована 21-денна пауза у бойових діях, ситуація продовжує погіршуватися​.

Через кілька годин після ударів «Хезболла» не зробила заяв про долю свого лідера. Джерело, близьке до організації, повідомило Reuters, що Насралла живий. Іранське інформаційне агентство Tasnim також повідомило, що він у безпеці.

Зараз очікується, що подальші дії Ізраїлю можуть істотно змінити баланс сил у регіоні, особливо якщо Насралла не виживе. Це може викликати відповідь з боку «Хезболли» та, потенційно, Ірану, загострюючи конфлікт і ведучи до ще більшої ескалації.

Нагадаємо, 27 вересня Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє. 

До слова, за допомогою сьогоднішнього удару по Бейруту Ізраїль намагався ліквідувати лідера «Хезболли» Хасана Насраллу. 

Нагадаємо, Нетаньягу зазначив, що відколи ХАМАС вдерся до Ізраїлю, його країна бореться ще на шести фронтах війни, яку було розпочато Іраном. Йдеться про «Хезболлу», яка атакує Ізраїль з території Лівану, єменських хуситів, воєнізованих шиїтських формувань Ірану, які діють на території Сирії та Іраку, а також про «палестинських терористів» на західному березі річки Йордан і самому Ірані.

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Теги: Ізраїль армія авіаудар конфлікт Ліван війна

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