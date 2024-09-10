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Польща заявила, що готова продавати більше електроенергії Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Польща заявила, що готова продавати більше електроенергії Україні
За словами уповноваженого польського уряду, навіть невеликі польські компанії мають шанс скористатися програмою з відбудови України
фото з відкритих джерел

За словами уповноваженого уряду Польщі, енергетичне питання найближчими місяцями буде ключовим в Україні

Польща має хороший енергетичний пакет допомоги для України, що передбачає продаж Україні електроенергії. Про це заявив під час конференції у Ряшеві під назвою «Енергетична безпека – основи і перспектива розвитку» уповноважений уряду Польщі з питань відбудови України Павел Коваль. Про це повідомляє Вankier.pl.

«Цей пакет є вигідним, оскільки створює потенціал для польського експорту, дозволяє нам використовувати накопичене вугілля, дозволяє запускати польську промисловість і дозволяє заробляти гроші. Але найголовніше – це дозволяє українцям виживати»,– заявив Коваль.

За словами уповноваженого уряду Польщі, енергетичне питання найближчими місяцями буде ключовим в Україні, оскільки Росія, ймовірно, знищила в Україні 70-80% енергетичної інфраструктури. 

«Це означає, що за несприятливого сценарію ми можемо зіткнутися з хвилею енергетичних біженців. Щоб цього не сталося – потрібно реагувати. Ми готові до такої реакції, до продажу Україні значних обсягів енергії, щоб вони почувалися трохи безпечніше», – сказав він.

Коваль також звернувся до польських компаній, які бажають брати участь у відбудові України, особливо в енергетичному секторі, подавати свої ідеї та проєкти до Банку національної економіки (BGK).

За словами уповноваженого польського уряду, навіть невеликі польські компанії мають шанс скористатися програмою з відбудови України. Коваль додав, що для цього потрібен лише партнер в Україні, у такому разі компанія можете отримати хороший кредит або кредитну гарантію.

Нагадаємо, наразі неможливо вказати, в яких умовах українці будуть проходити зимовий опалювальний сезон. Держава готується до зими і можливих атак Росії, захищаючи енергооб'єкти першим та другим рівнем захисту. Про це заявив прем'єр-міністр Денис на пресконференції про результати роботи уряду. Наразі, за словами Шмигаля, більшість об'єктів енергетичної інфраструктури першої черги «Укренерго» вже захищені на 85%. 

На запитання щодо того, скільки взимку не буде світла, Шмигаль вказав, що  неправильно зараз робити прогнози. 

До слова, ДТЕК використовує всі можливості, щоб переконати світову спільноту збільшити допомогу Україні у відновлення енергосистеми. Про це повідомив генеральний директор компанії Максим Тімченко. За словами Тімченко, наразі ДТЕК націлена на максимально можливе відновлення енергоблоків ТЕС до похолодання, аби зайти у наступний опалювальний сезон підготовленими, наскільки це можливо. 

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Теги: кредит вугілля гроші промисловість безпека Україна Польща енергетика

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