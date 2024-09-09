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Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ дві гранати українського виробництва (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ дві гранати українського виробництва (фото)
Боєприпас українського виробництва відповідає характеристикам засобів ближнього бою сучасного зразка
фото: Міноборони

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах оборонну осколкову гранату – аналог радянської Ф-1. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Боєприпас українського виробництва відповідає характеристикам засобів ближнього бою сучасного зразка. Раніше у нас не було виробництва такого типу гранат», – йдеться у повідомленні.

Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ дві гранати українського виробництва (фото) фото 1
фото: Міноборони

Міноборони зазначає, що ручна оборонна осколкова граната призначена для ураження відкрито розташованої живої сили противника. Внаслідок потужної дії застосовувати її необхідно лише з укриття.

Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ дві гранати українського виробництва (фото) фото 2
фото: Міноборони

Також Міністерство оборони України кодифікувало і прийняло на озброєння ручну наступальну гранату дистанційної дії, аналог радянської РГД-5. Її серійне виробництво вже налагоджене українським виробником. 

До слова, представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки капітан Андрій Рудик заявив, що у грудні 2023 року було вперше зафіксовано використання нових російських гранат з отруйними речовинами.

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Теги: ЗСУ Міноборони граната військові Україна

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