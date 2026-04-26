Рубіо зміцнює позиції як потенційний наступник Трампа у 2028 році

Раніше Дональд Трамп неофіційно опитував своє коло друзів та радників щодо виборів 2028 року

Згідно з аналізом Politico, державний секретар США Марко Рубіо стає одним із головних претендентів на участь у президентських виборах 2028 року від Республіканської партії. Його зважена позиція на посаді очільника Держдепу та активна роль у вирішенні глобальних криз значно підвищили його авторитет як серед оточення Дональда Трампа, так і всередині руху MAGA. Про це пише «Главком».

Останні дані свідчать про стрімке зростання популярності Рубіо порівняно з минулим роком. Зокрема, під час нещодавнього опитування на конференції CPAC (березень 2026 року) було зафіксовано, що підтримка держсекретаря злетіла з 3% (минулого року) до 35%.

Зазначається, що хоча віцепрезидент Джей Ді Венс залишається лідером симпатій із показником 53%, він демонструє тенденцію до зниження (минулого року його підтримував 61% учасників).

За іншими соціологічними даними за квітень, Венс утримує 63% підтримки проти 42% у Рубіо. Однак динаміка свідчить про те, що держсекретар поступово скорочує розрив.

За інформацією джерел в адміністрації, Дональд Трамп цінує лояльність Рубіо, якого Politico називає «новонаверненим» прихильником курсу президента. Це вигідно вирізняє його на тлі старої республіканської еліти. Повідомляється, що в Білому домі вже ведуться неформальні обговорення Рубіо як можливого наступника.

Наразі Марко Рубіо уникає прямої конкуренції з чинним віцепрезидентом. Він заявив, що не планує кидати виклик Джей Ді Венсу на праймеріз. Це означає, що кандидатура Рубіо стане основною лише у випадку, якщо Венс вирішить не балотуватися або якщо президент Трамп публічно змінить свої пріоритети.

Остаточне рішення щодо того, кого підтримати як свого «спадкоємця», Дональд Трамп, найімовірніше, оголосить після проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться у листопаді 2026 року.

Як відомо, всередині команди Дональда Трампа намітився чіткий ідеологічний поділ щодо військової кампанії в Ірані. Під час останнього засідання Кабінету міністрів держсекретар Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс продемонстрували діаметрально протилежні підходи до конфлікту, що, на думку експертів, уже є початком їхньої боротьби за лідерство в Республіканській партії на виборах 2028 року.

Державний секретар Марко Рубіо, відомий своєю жорсткою зовнішньою політикою, виступив із палкою підтримкою воєнних дій. Він назвав операцію «послугою» для США та всього світу, підкресливши, що загроза з боку Ірану була безпосередньою, а рішення Трампа про початок авіаударів 28 лютого – «мудрим».