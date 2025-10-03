Головна Світ Соціум
Поблизу Лос-Анджелеса горить НПЗ (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Поблизу Лос-Анджелеса горить НПЗ (відео)
Офіс губернатора Каліфорнії підтвердив інформацію про пожежу
колаж: glavcom.ua

Масштабна пожежа спалахнула на НПЗ Chevron поблизу Лос-Анджелеса після повідомлень про вибух

Нафтопереробний завод компанії Chevron в Ель-Сегундо, неподалік від Лос-Анджелеса, охопила масштабна пожежа. Інцидент стався у четвер увечері, а очевидці повідомили, що полум'я та стовпи диму було видно за багато кілометрів. За даними місцевих ЗМІ, перед початком пожежі надійшли численні повідомлення про вибух на території заводу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Як зазначає видання, офіс губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома підтвердив інформацію про пожежу та заявив, що координує дії з місцевими та державними органами влади. «Наш офіс у режимі реального часу координує свої дії з місцевими та державними органами влади, щоб захистити навколишню громаду та забезпечити громадську безпеку», – заявили в офісі Ньюсома.

Поблизу Лос-Анджелеса горить НПЗ (відео) фото 1
фото: АР

Наразі невідомо, що стало причиною пожежі, а також чи є постраждалі або жертви. Поліція та пожежна служба Ель-Сегундо відмовилися від коментарів, а компанія Chevron не одразу відповіла на запит.

Поблизу Лос-Анджелеса горить НПЗ (відео) фото 2
фото: АР

Завод в Ель-Сегундо, який працює з 1911 року, розташований поблизу міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса (LAX). Місцева влада запевнила, що впливу на роботу аеропорту немає. Пожежні підрозділи округу Лос-Анджелес задіяні в гасінні вогню.

Нагадаємо, згідно з останніми результатами опитування, проведеного юридичною школою Університету Маркетт у Мілуокі, рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа досяг найнижчого рівня цього року, знизившись до 43%. Про це повідомляє The Hill, передає «Главком».

Це сталося у вересні 2025 року, що є новим мінімумом після падіння з 46% у березні і 45% у липні. 57% респондентів висловили несхвалення його діяльності, що є збільшенням порівняно з 52% на початку року.

Теги: США пожежа

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

