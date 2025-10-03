Поблизу Лос-Анджелеса горить НПЗ (відео)

Масштабна пожежа спалахнула на НПЗ Chevron поблизу Лос-Анджелеса після повідомлень про вибух

Нафтопереробний завод компанії Chevron в Ель-Сегундо, неподалік від Лос-Анджелеса, охопила масштабна пожежа. Інцидент стався у четвер увечері, а очевидці повідомили, що полум'я та стовпи диму було видно за багато кілометрів. За даними місцевих ЗМІ, перед початком пожежі надійшли численні повідомлення про вибух на території заводу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Як зазначає видання, офіс губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома підтвердив інформацію про пожежу та заявив, що координує дії з місцевими та державними органами влади. «Наш офіс у режимі реального часу координує свої дії з місцевими та державними органами влади, щоб захистити навколишню громаду та забезпечити громадську безпеку», – заявили в офісі Ньюсома.

фото: АР

Наразі невідомо, що стало причиною пожежі, а також чи є постраждалі або жертви. Поліція та пожежна служба Ель-Сегундо відмовилися від коментарів, а компанія Chevron не одразу відповіла на запит.

фото: АР

Завод в Ель-Сегундо, який працює з 1911 року, розташований поблизу міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса (LAX). Місцева влада запевнила, що впливу на роботу аеропорту немає. Пожежні підрозділи округу Лос-Анджелес задіяні в гасінні вогню.

