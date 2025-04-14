Демонтаж USAID: Трамп планує скоротити бюджет Держдепартаменту

В адміністрації у межах економії бюджету обговорюють закриття до трьох десятків дипломатичних представництв США по всьому світу

Адміністрація Дональда Трампа обмірковує можливість звернутись до Конгресу з проханням скоротити бюджети Державного департаменту та USAID майже вдвічі, продовжуючи скорочувати державні витрати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, посилаючись на отримані документи, у проєкті бюджету США на 2026 фінансовий рік, фінансування Держдепу та USAID становить $28,4 мільярда – у порівнянні з $54,4 мільярда нині.

Серед іншого, будуть ліквідовані або суттєво скорочені програми, повʼязані з підтримкою демократії, освітніх та культурних обмінів, боротьби з незаконним обігом наркотиків та сприяння миротворчим зусиллям ООН, ідеться в матеріалі.

Також, витрати на глобальні програми охорони здоров'я, вирішення проблем міграції та біженців пропонують скоротити вдвічі, причому останні будуть використовуватись тільки у надзвичайних ситуаціях.

Двоє співрозмовників Politico розповідають, що в адміністрації у межах економії бюджету обговорюють закриття до трьох десятків дипломатичних представництв США по всьому світу – насамперед посольств в Африці та Океанії, а також консульств у Європі.

У скорочення також закладена оголошена ліквідація USAID і передача його програм, які будуть збережені, у відання Державному департаменту.

Наразі незрозуміло, наскільки цей план буде втілено в життя: по-перше, проти скорочень може виступити держсекретар Марко Рубіо, а по-друге, вирішальне слово в ухваленні бюджету грає Конгрес.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп виступив із черговою критичною заявою щодо України, поклавши відповідальність за початок війни на Київ. За його словами, Україна не мала починати «конфлікт із Росією», яка в рази перевершує її за силою, і тепер лише сподівається на поставки зброї від Заходу.