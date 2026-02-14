Трамп заявив, що зміна влади в Ірані було б найкращим, що могло б статися

Держсекретар США Марко Рубіо попередив, що зміна влади в Тегерані буде «набагато складнішою», ніж у Венесуелі

Президент США Дональд Трамп відкрито підтримав ідею зміни режиму в Тегерані, заявивши, що падіння ісламського клерикалізму стало б позитивним кроком для світу. Ці слова пролунали на тлі підготовки США до можливих військових дій проти Ірану та посилення присутності ВМС у регіоні. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Ядерна програма – лише частина претензій. США та Ізраїль наполягають на нейтралізації ракетної програми Ірану та припиненні фінансування груп ХАМАС і «Хезболла».

Також Трамп підтвердив розгортання другої авіаносної групи на Близькому Сході. До есмінця «Авраам Лінкольн» приєднається найбільший у світі авіаносець USS Gerald R. Ford.

Попри войовничу риторику, Трамп залишив двері для дипломатії відкритими, заявивши: «Якщо вони дадуть нам правильну угоду, ми не будемо застосовувати силу». Водночас держсекретар Марко Рубіо попередив, що зміна влади в Тегерані буде «набагато складнішою», ніж у Венесуелі, через тривалість існування іранського режиму.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що очікує результатів від переговорів із Тегераном протягом найближчих 30 днів.

Трамп підкреслив необхідність максимально швидкого дипломатичного вирішення питання ядерних амбіцій Ірану, попередивши про серйозні наслідки у разі провалу діалогу.

До слова, 11 лютого під час зустрічі президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в Білому домі для обговорення переговорів щодо ядерної програми Ірану президент Ірану Масуд Пезешкіан публічно вибачився перед іранським народом за смертельне придушення антиурядових протестів.

Пезешкян висловив сором за нещодавні смертельні події та пообіцяв допомогти тим, хто постраждав, оскільки країна відзначала 47-ту річницю Ісламської революції 1979 року загальнонаціональними мітингами.