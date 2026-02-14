Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що зміна влади в Ірані було б найкращим, що могло б статися

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив, що зміна влади в Ірані було б найкращим, що могло б статися
фото: AP

Держсекретар США Марко Рубіо попередив, що зміна влади в Тегерані буде «набагато складнішою», ніж у Венесуелі

Президент США Дональд Трамп відкрито підтримав ідею зміни режиму в Тегерані, заявивши, що падіння ісламського клерикалізму стало б позитивним кроком для світу. Ці слова пролунали на тлі підготовки США до можливих військових дій проти Ірану та посилення присутності ВМС у регіоні. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Ядерна програма – лише частина претензій. США та Ізраїль наполягають на нейтралізації ракетної програми Ірану та припиненні фінансування груп ХАМАС і «Хезболла».

Також  Трамп підтвердив розгортання другої авіаносної групи на Близькому Сході. До есмінця «Авраам Лінкольн» приєднається найбільший у світі авіаносець USS Gerald R. Ford.

Попри войовничу риторику, Трамп залишив двері для дипломатії відкритими, заявивши: «Якщо вони дадуть нам правильну угоду, ми не будемо застосовувати силу». Водночас держсекретар Марко Рубіо попередив, що зміна влади в Тегерані буде «набагато складнішою», ніж у Венесуелі, через тривалість існування іранського режиму.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що очікує результатів від переговорів із Тегераном протягом найближчих 30 днів.

Трамп підкреслив необхідність максимально швидкого дипломатичного вирішення питання ядерних амбіцій Ірану, попередивши про серйозні наслідки у разі провалу діалогу.

До слова, 11 лютого під час зустрічі президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в Білому домі для обговорення переговорів щодо ядерної програми Ірану президент Ірану Масуд Пезешкіан публічно вибачився перед іранським народом за смертельне придушення антиурядових протестів. 

Пезешкян висловив сором за нещодавні смертельні події та пообіцяв допомогти тим, хто постраждав, оскільки країна відзначала 47-ту річницю Ісламської революції 1979 року загальнонаціональними мітингами.

Теги: США Іран Дональд Трамп Марко Рубіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп рішуче налаштований до Росії
Енергетичне перемир'я. У Путіна два шляхи і обидва погані
30 сiчня, 13:03
Європейські уряди активно шукають стратегії реагування на потенційні зазіхання зі сторони США
Європа має три сценарії, як захистити Гренландію від США – The Economist
16 сiчня, 04:59
Військова техніка та тисячі додаткових військовослужбовців прибуватимуть на Близький Схід протягом найближчих днів і тижнів
Пентагон готується направити додаткові війська та техніку на Близький Схід – NBC News
16 сiчня, 03:28
Через смертельну стрілянину в Міннеаполісі у США може статися новий шатдаун
Через смертельну стрілянину в Міннеаполісі у США може статися новий шатдаун
26 сiчня, 02:57
Зеленський очікує повноцінну доповідь за підсумками перемовин в Абу-Дабі
Президент назвав місце майбутніх мирних перемовин
5 лютого, 20:36
CNN: Нові докази спростовують заяви Трампа про справу Епштейна
CNN: Нові докази спростовують заяви Трампа про справу Епштейна
11 лютого, 23:29
Україна надає розвідувальні дані виробникам ракет-перехоплювачів Patriot
Україна надає розвідувальні дані виробникам ракет-перехоплювачів Patriot
Вчора, 20:03
«Оскар-2026»: оприлюднили повний список номінантів
Старт гонки за «Оскар-2026»: оголошено номінантів
22 сiчня, 20:34
Генсек НАТО Марк Рютте назвав другий термін Трампа позитивним для Європи
Рютте заявив, що Європа має радіти другому терміну Трампа
21 сiчня, 15:04

Політика

США завдали удару по судну наркоторговців в Карибському морі
США завдали удару по судну наркоторговців в Карибському морі
Рубіо та європейські лідери зійшлися у думці: старого світового порядку більше не існує
Рубіо та європейські лідери зійшлися у думці: старого світового порядку більше не існує
Трамп заявив, що зміна влади в Ірані було б найкращим, що могло б статися
Трамп заявив, що зміна влади в Ірані було б найкращим, що могло б статися
Путін і його друзі не у в'язниці: Зеленський розповів на які компроміси пішла Україна заради миру
Путін і його друзі не у в'язниці: Зеленський розповів на які компроміси пішла Україна заради миру
CNN: Політика Трампа все частіше наштовхується на опір у США
CNN: Політика Трампа все частіше наштовхується на опір у США
Зеленський обговорив із прем’єром Нідерландів посилення ППО
Зеленський обговорив із прем’єром Нідерландів посилення ППО

Новини

Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Вчора, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Вчора, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Вчора, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Вчора, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Вчора, 13:12
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
Вчора, 12:27

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua