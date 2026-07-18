РФ атакувала іноземні судна біля берегів Одещини, є загиблі

У результаті рятувальної операції 17 цивільних моряків, громадян Філіппін, безпечно евакуйовані на берег

Постраждало цивільне судно під прапором Маршаллових Островів

Окупанти завдали масованого удару по портовій інфраструктурі Одещини та іноземним суднам. Уражено суховантаж під прапором Маршаллових Островів, а також торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда. Унаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Як інформує «Главком», про це заявили начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та Військово-морські сили (ВМС) ЗСУ.

«Після російського удару, суховантажне судно Venturo зазнало пошкоджень та втратило хід. На жаль, серед цивільних є загиблий. Попри небезпеку, військові моряки вийшли в море, щоб надати допомогу», – наголосили українські захисники.

У результаті рятувальної операції 17 цивільних моряків, громадян Філіппін, безпечно евакуйовані на берег.

Як додав начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, ввечері 17 липня ворог завдав ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Унаслідок атаки постраждало цивільне судно під прапором Маршаллових Островів. Пошкоджена надбудова судна, спалахнула пожежа.

«Екіпаж з 17 осіб евакуйований, з них четверо постраждали, медичну допомогу надано без госпіталізації», – повідомив глава регіону.

Крім того, 18 липня в акваторії Чорного моря ворог атакував іноземне торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда. Унаслідок цього загинула одна людина, ще троє дістали поранення та були госпіталізовані. Постраждалим надається медична допомога.

Пошкоджені також об’єкти інфраструктури: будівлі, резервуари та склади. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Під час ліквідації наслідків однієї з атак ворог завдав повторного удару. Внаслідок цього була пошкоджена спеціальна рятувальна техніка. Особовий склад перебував в укритті, тому ніхто із рятувальників не постраждав.

Нагадаємо, днями на Одещині Росія вдарила по цивільному торговельному судну під прапором Того, яке перебувало в порту – тривало розвантаження добрив.

До слова, ввечері 17 липня російські війська завдали ракетного удару по Шевченківському району Харкова – унаслідок обстрілу загинув 40-річний чоловік, ще дев'ятеро людей дістали поранення, серед них двоє дітей.

Крім того, російські війська вдень 17 липня завдали авіаційного удару керованими авіабомбами по Ізюму Харківської області. Внаслідок атаки постраждали восьмеро людей, серед них троє дітей.

Також у ніч проти 17 липня російські війська атакували Суми керованими авіаційними бомбами. Пошкоджень зазнали національний академічний театр драми та музичної комедії імені Михайла Щепкіна й обласна бібліотека.