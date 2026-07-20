Удар по цивільному судну поблизу Одеси: кількість загиблих зросла

Вдалося врятувати та доправити на берег вісім членів екіпажу

Зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки на судно поблизу Одеси 19 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Адміністрацію морських портів України.

«Учора поблизу Одеси ворог завдав удару по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау, яке після завантаження кукурудзою виходило з українського порту. На борту перебували 17 членів екіпажу – громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ», – йдеться у повідомленні.

Росія 19 липня атакувала ракетами цивільне судно фото: ВМС ЗСУ

Зазначається, що пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч, пожежу на судні локалізовано. Вдалося врятувати та доправити на берег вісім членів екіпажу.

«На жаль, 10 людей, серед яких лоцман ДП «АМПУ», загинули. Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих. Рішуче засуджуємо черговий воєнний злочин росії, спрямований проти цивільного судноплавства, міжнародної торгівлі та свободи мореплавства», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, 19 липня російські війська здійснили чергову атаку на цивільне судноплавство, завдавши ракетного удару по іноземному суховантажу Golden Leo, який перевозив зерно.