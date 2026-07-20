Удар РФ по судну біля Одеси: знайдено тіла всіх загиблих

19 липня російські війська завдали ракетного удару по цивільному суховантажу Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау

Пошуково-рятувальну операцію після російського удару по цивільному торговельному судну поблизу Одеси завершено. Рятувальники виявили тіла всіх 10 загиблих – лоцмана та членів екіпажу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За словами посадовця, тіла загиблих доставили до бюро судово-медичної експертизи. «У ході пошуково-рятувальної операції виявлено тіла всіх 10 загиблих – лоцмана та членів екіпажу цивільного торговельного судна, яке вчора атакували росіяни неподалік Одеси», – повідомив Кіпер.

Він зазначив, що ще вісьмох членів екіпажу вдалося евакуювати на берег одразу після атаки. Кіпер наголосив, що люди виконували цивільну роботу, перевозили кукурудзу та не становили жодної загрози. «Це страшна ціна, яку Україна та світ платять за мирний експорт. Люди просто виконували свою звичайну роботу, перевозили кукурудзу, і жодним чином не становили загрози для ворога», – зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, 19 липня російські війська завдали ракетного удару по цивільному суховантажу Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау, який після завантаження кукурудзою виходив із порту Великої Одеси. На борту перебували 17 членів екіпажу – громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України». Після атаки тривала пошуково-рятувальна операція, під час якої вдалося врятувати вісьмох людей.