Росія атакувала ракетами цивільне судно

Внаслідок удару загинуло п’ятеро людей. Доля ще п’яти членів екіпажу не відома, тривають пошуки

Російські війська здійснили чергову атаку на цивільне судноплавство, завдавши ракетного удару по іноземному суховантажу Golden Leo, який перевозив зерно. Внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей, ще п'ятьох членів екіпажу розшукують. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ.

За інформацією ВМС, російські окупанти випустили по судну три крилаті ракети Х-59/Х-69.

На момент атаки суховантаж Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау, що належить турецькому власнику, виходив із зони бойових дій із вантажем збіжжя.

За даними військових моряків, ракети влучили в район правого борту надбудови, після чого на судні виникла пожежа.

«Внаслідок удару загинуло п’ятеро людей. Доля ще п’яти членів екіпажу не відома, тривають пошуки. Технічний стан судна уточнюється», – зазначили у ВМС.

Пізніше прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, на борту перебували 17 громадян Сирії та Індії та громадянин України – лоцман.

Попри масштабну пожежу, українським військово-морським силам вдалося врятувати 8 членів екіпажу. Двоє із них поранені, вони госпіталізовані до лікарні в Одесі. Через загрозу повторної атаки рятувальники були змушені відходити в безпечну зону. На судні масштабна пожежа, триває гасіння.

«Доручив Міністерству закордонних справ невідкладно поінформувати держави, громадяни яких постраждали внаслідок російської атаки, а також наших міжнародних партнерів. Спільно з військовим командуванням готуємо рішення, які посилять безпеку судноплавства та допоможуть уберегти цивільні судна і моряків від злочинних російських атак», – зазначив Корецький.

Нагадаємо, окупанти завдали масованого удару по портовій інфраструктурі Одещини та іноземним суднам. Уражено суховантаж під прапором Маршаллових Островів, а також торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда. Унаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Також морські прикордонники врятували громадянина Філіппін, який опинився у відкритому морі після атаки російського дрона на суховантажне судно Venturo.