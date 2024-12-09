Австрія та Німеччина припиняють прийом заявок на притулок від сирійських біженців

Заявки сирійських біженців було заморожено через незрозумілу ситуацію в країні після повалення режиму Асада

Країни призупинили всі процедури надання притулку сирійцям

Федеральне відомство з питань міграції та біженців Німеччини тимчасово призупинило прийняття рішень за заявами про надання притулку від сирійців. Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

За даними Der Spiegel, це рішення стосується 47 270 заяв про надання притулку від сирійців, у тому числі близько 46 000 первинних заяв. Однак нова ситуація в Сирії наразі не впливає на заяви, за якими вже прийнято рішення.

Як зазначається, через незрозумілу ситуацію в Сирії Федеральне відомство може поки що призупинити розгляд заяв про надання притулку з країни, де йде громадянська війна.

Як повідомила агентству dpa Речниця Федерального міністерства внутрішніх справ повідомила, що одним із варіантів є «зміна пріоритетів» відповідних заяв. Іншими словами, вони будуть переміщені в нижню частину стопки співробітників міграційного відомства. Однак рішення про надання притулку завжди приймаються в індивідуальному порядку. Тут відіграє роль ситуація з безпекою в країні походження.

Варто зазначити, що Австрія теж призупиняє всі процедури надання притулку сирійцям. Цей захід було запроваджено за вказівкою федерального канцлера Карла Нехаммера, повідомило Міністерство внутрішніх справ у Відні.

За даними міністерства, це стосується близько 7,3 тис. відкритих процедур надання притулку в першій інстанції. З січня по листопад 2024 року громадяни Сирії подали 12 871 заяву про надання притулку. Крім того, всі рішення про надання притулку, які вже були прийняті, мають бути переглянуті.

«У цьому контексті я доручив міністерству підготувати впорядковану програму репатріації та депортації до Сирії», – заявив міністр внутрішніх справ Герхард Карнер. Возз'єднання сімей також буде призупинено до подальших розпоряджень.

Нагадаємо, сирійські повстанці захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск. Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджували, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток.

Після цього прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом. На державному телебаченні вже оголосили про падіння режиму Асада.

Раніше аналітики ISW зазначали, що швидкий крах режиму Асада в Сирії є стратегічною політичною поразкою для Москви. Це вкинуло Кремль у кризу, оскільки він прагне зберегти свою стратегічну військову базу в Сирії. Кремль звертався до Туреччини за підтримкою для безпечного виходу російського військового контингенту із Сирії.

Як повідомляє Le Figaro, колишній прем'єр-міністр Сирії Ріяд Хіджаб може стати главою уряду країни на перехідний період. Раніше теперішній прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Газі аль-Джалялі заявив, що «Башар Асад одноосібно ухвалював зовнішньополітичні рішення, і вони не обговорювалися з нами». Він зазначив, що подальша зовнішня політика «буде розроблена партією, яка прийде до влади».

До слова, Іран відкрив пряму лінію зв'язку з сирійськими повстанцями після того, як режим президента Сирії Башара Асада було повалено.