Трамп відповів, за яких умов відправить переговірників на зустріч щодо України в Париж

Трамп заявив, що поки не підтвердив участь своїх посланців у запланованій зустрічі в Парижі

Трамп зазначив, що участь його переговірників залежатиме від прогресу у підготовці до переговорів

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не підтвердив участь своїх посланців у запланованій зустрічі в Парижі, присвяченій врегулюванню війни між Росією та Україною. Про це він сказав на брифінгу в Овальному кабінеті, пише «Главком».

Європейські лідери, включаючи Францію, Німеччину та Велику Британію, прагнуть до продовження переговорів у суботу, 13 грудня, але Трамп зазначив, що участь його переговірників залежатиме від прогресу у підготовці до переговорів.

«Ми будемо присутні на зустрічі в суботу в Європі, якщо вважатимемо, що є гарний шанс», – сказав Трамп журналістам, коментуючи запитання щодо майбутніх переговорів.

Президент США підкреслив, що не хоче витрачати час на зустрічі, які не приводять до результатів. «Ми не хочемо витрачати на це багато часу», – додав він.

Раніше прессекретарка Білого дому Керойлан Лівітт заявила, що Трампу набридли «зустрічі лише заради зустрічей», підкресливши, що президент очікує реальних результатів.

Трамп також зауважив, що Сполучені Штати будуть готові брати участь у зустрічі, якщо європейські лідери будуть впевнені, що його присутність справді допоможе досягти прогресу. «Ми сказали, що відвідаємо зустріч, якщо вони вважатимуть, що є велика ймовірність того, що вони захочуть, щоб я був присутній. Вони хочуть, щоб ми були присутні», – заявив президент США.

Як повідомлялось, 13 грудня у Парижі відбудеться важлива зустріч, на якій представники України та Європейського Союзу обговорять суперечливі пункти мирного плану президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни.