Азербайджан і Вірменія встановили перший прикордонний стовп (фото)

Роботи експертних груп двох країн тривають

На кордоні між Азербайджанською Республікою та Республікою Вірменія відповідно до домовленостей щодо делімітації державного кордону в рамках робіт з уточнення координат на основі геодезичних вимірювань місцевості сьогодні, 23 квітня, було встановлено перший прикордонний стовп. Про це повідомляє АЗЕРТАДЖ із посиланням на повідомлення служби заступника прем'єр-міністра Азербайджанської Республіки Шахіна Мустафаєва.

Відповідно до домовленостей за підсумками 8-ї зустрічі Державної комісії з делімітації державного кордону між Азербайджаном та Вірменією та Комісії з питань делімітації державного кордону та прикордонної безпеки між двома країнами експертні групи розпочали процес уточнення координат на основі геодезичних вимірювань.

фото АЗЕРТАДЖ

Роботи експертних груп двох країн тривають.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не збирається вести війну за Нагірний Карабах – регіон Азербайджану, в якому тривалий час існувала невизнана республіка. На цьому він наголосив в інтерв’ю з британськими ЗМІ.

Прем'єр зазначив, що Вірменія «не має жодних амбіцій за межами своїх міжнародно визнаних кордонів». Пашинян також висловив сподівання, що територіальна цілісність Республіки Вірменія буде відновлена в процесі делімітації.

За словами посадовця, «той факт, що ми приймаємо Алма-Атинську декларацію як політичну основу для процесу делімітації, має важливе значення: ми не будемо проводити новий кордон між Вірменією та Азербайджаном».

Прем’єр-міністр додав, що тепер вони «чітко знають», де проходить кордон між країнами. Він наголосив, що Вірменія готується не до війни, а до миру. Натомість Пашинян не має впевненості, що Вірменія не зазнає нападу, тому країна повинна нарощувати оборонні можливості.

«Як я вже сказав, Республіка Вірменія не має жодних амбіцій у будь-якому напрямку за межами території 29,743 км2. І ми вважаємо, що це той фундамент, на якому потрібно будувати й розвивати наш суверенітет і незалежність», – підсумував прем’єр-міністр.

Раніше представники Вірменії та Азербайджану за підсумками засідання 19 квітня вперше оголосили про попереднє узгодження делімітації кордонів біля восьми прикордонних сіл.

Нагадаємо, Європейський Союз погодив історичний план, який допоможе вивести Вірменію з орбіти Росії і підтримати її економіку перед обличчям зростаючої напруженості в регіоні. Це стало результатом переговорів в Брюсселі між президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, державним секретарем США Ентоні Блінкеном і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном

Як повідомлялося, Росія, ймовірно, намагається встановити військову та політичну владу над Вірменією, а також хоче кинути виклик суверенітету країни.