Байден попросив Нетаньягу про триденне припинення вогню в Газі – Axios

За оцінкою Ізраїлю, ХАМАС утримує близько 180 заручників

Президент США Джо Байден закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу погодитись на триденну паузу у бойових діях, щоб забезпечити прогрес у звільненні заручників, яких бойовики ХАМАС утримують у Секторі Газа. Про це повідомляє Axios з посиланням на американських та ізраїльських чиновників.

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За планом, який обговорюють США, Ізраїль та Катар, бойовики ХАМАС мають звільнити 10-15 заручників та використати триденну паузу для перевірки особистостей усіх заручників та складання списку.

За оцінкою Ізраїлю, ХАМАС утримує близько 180 заручників, Палестинський ісламський джихад – 40, інші угруповання – близько 20.

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Нетаньягу, як сказали виданню чиновники, заявив Байдену, що виступає проти такого варіанту, оскільки не вірить ХАМАС і вважає, що угруповання не виконає своєї частини угоди. Він також сказав, що Ізраїль може втратити поточну міжнародну підтримку операції, якщо бойові дії припиняться на три дні.

Нагадаємо, раніше Нетаньягу назвав умову для припинення вогню у Газі.