Демократи в Сенаті США заблокували законопроєкт щодо допомоги Ізраїлю без України – Reuters

Голосування в Палаті представників проходило в основному за партійною ознакою

Демократи наголошують на важливості надання допомоги Україні

У США сенатори-демократи заблокували законопроєкт республіканців про надання екстреної допомоги Ізраїлю окремо від України. Про це пише Reuters.

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Демократи наголошують на важливості надання допомоги Україні, а також Ізраїлю, на додаток до гуманітарної допомоги, фінансування охорони кордону та грошей для відсічі імовірного нападу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

«Наші союзники в Україні можуть дозволити собі затримку не більше, ніж наші союзники в Ізраїлі», – сказала сенатор Петті Мюррей.

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Законопроєкт Палати представників пакет військової допомоги Ізраїлю на $14,3 мільярда. Із них $4 млрд розраховані на закупівлю ППО, а також передбачена передача військового обладнання зі складів США.

Раніше повідомлялося, що топові чиновники США закликали Конгрес виділити $11,8 млрд допомоги Україні. Листа написали лідери Конгресу міністр фінансів Джаннет Йеллен, держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.