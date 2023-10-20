ХАМАС завищив кількість жертв удару по лікарні у Газі – AFP

Стверджується, що в результаті вибуху у лікарні могли загинути не більше 50 осіб

ХАМАС значно завищив кількість жертв удару по лікарні Аль-Ахлі у секторі Газа – в результаті вибуху там могли загинути не більше 50 осіб. Про це повідомляє AFP, посилаючись на слова високопоставленого джерела у європейській розвідці.

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Повідомляється, що Ізраїль також поставив під серйозний сумнів твердження ХАМАСу про те, що в результаті вибуху загинули 500 осіб. Міністерство охорони здоров'я Гази стверджує, що загинула 471 особа.

Кореспонденти AFP бачили на місці події десятки загиблих: медики та цивільні особи витягали тіла, загорнуті у білу тканину, ковдри чи чорні поліетиленові пакети. На зображеннях лікарні після удару, опублікованих групою супутникового моніторингу Maxar, видно, що будівлі лікарні здебільшого залишилися цілими.

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Нагадаємо, ввечері 17 жовтня органи охорони здоров'я Сектора Гази заявили, що ЦАХАЛ завдав удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок якого загинули сотні людей. Лікарня Аль-Ахлі розташована у центральній частині Сектору Гази. Бомбардування лікарні спричинило серйозні руйнування, які не дозволяють закладу продовжувати роботу.

Також «Главком» писав, що розвідка Сполучених Штатів свідчить про те, що Ізраїль не несе відповідальності за удар по лікарні в Секторі Гази. Первинні докази, зібрані американськими розвідувальними службами, вказують на те, що удар по лікарні було завдано з ракети, запущеної групою Палестинського «Ісламського джихаду».