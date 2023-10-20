Президентка Єврокомісії розповіла, звідки бойовики ХАМАС отримують зброю

Фон дер Ляєн зазначила, що ризик поширення війни між ХАМАС та Ізраїлем на Близький Схід є «реальним»

Більшість військової техніки, а це 93%, що нині перебуває на озброєнні терористів ХАМАСу, постачається з Ірану. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує FAZ.

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«Слід посилити санкції проти Ірану, який постачає зброю ХАМАС. За нашими оцінками, 93% зброї ХАМАС надійшло з Ірану», – зауважила вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що ризик поширення війни між ХАМАС та Ізраїлем на Близький Схід є «реальним».

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Президентка Єврокомісії нагадала, що Іран також регулярно надає військову допомогу Росії, яка використовує іранське озброєння, зокрема ударні дрони-камікадзе, проти мирних українців.

Як повідомлялося, Ізраїль виявив у терористів ХАМАС зброю з Північної Кореї.