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Україна отримає від США комплекти «розумних бомб» – ЗМІ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Україна отримає від США комплекти «розумних бомб» – ЗМІ
«Розумні бомби» дозволять точно уражати російські військові позиції
фото з відкритих джерел

Joint Direct Attack Munition – комплект обладнання на основі технології GPS, що перетворює прості вільноспадні бомби на всепогодні кориговані («розумні») боєприпаси

Адміністрація президента США планує передати Україні передове електронне обладнання, здатне перетворювати некеровані авіаційні боєприпаси на «розумні бомби». Про це повідомляє The Washington Post.

За словами високопоставлених американських чиновників, знайомих із цим питанням, українські військові можуть за допомогою «розумних бомб» із високим ступенем точності уражати російські військові позиції, йдеться у матеріалі.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) – комплект обладнання на основі технології GPS, що перетворює прості вільноспадні бомби на всепогодні кориговані («розумні») боєприпаси.

Комплекти включають пристрої глобального позиціювання для підвищення точності та можуть бути прикріплені до різних видів зброї та літаків, утворюючи спільні боєприпаси прямої атаки (Joint Direct Attack Munition). Військові США використовували цю технологію для бомб вагою до 907 кг, зазвичай застосовуючи її до бомбардувальників та винищувачів.

У публікації зауважується, що ще невідомо, чи схвалили президент США Джо Байден, чи хтось із його головних радників із національної безпеки запропоновану передачу JDAM Україні.

«Постачання JDAM стане ще одним важливим кроком Вашингтона, щоб допомогти Україні відбити російські сили, що вторглися, надавши новий спосіб націлювання на російські підрозділи та штаби», – пише газета.

На сьогодні США надали Україні допомогу в галузі безпеки на суму близько $20 млрд з початку російського повномасштабного вторгнення.

На початку цього тижня радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що адміністрація зосереджена на тому, щоб «притупити будь-які спроби Росії» отримати перевагу у війні, і передбачив, що Штати незабаром оголосять про нові постачання зброї.

Читайте також: США найближчим часом оголосять про передачу Україні ЗРК Patriot – CNN
Теги: допомога ЗСУ зброя США Україна війна

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