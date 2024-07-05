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Понад 160 бізнесменів та донорів демократів закликали Байдена знятися з виборів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Понад 160 бізнесменів та донорів демократів закликали Байдена знятися з виборів
Президенту США Джо Байдену надійшов лист із закликом припинити участь у виборах
фото: Reuters

Підписанти листа закликали Байдена відмовитися від кандидатури на переобрання заради демократії та майбутнього нації

Група із 168 донорів Демократичної партії, громадських лідерів та керівників бізнесу надіслала листа президенту США Джо Байдену із закликом припинити участь у виборах. Про це повідомляє The Washington Post.

«Ми з повагою закликаємо вас відмовитися від своєї кандидатури на переобрання заради нашої демократії та майбутнього нашої нації», – заявили підписанти.

Лист був організований Leadership Now Project, групою, заснованою в 2018 році у відповідь на стурбованість щодо загроз демократичним нормам. Він був доставлений кільком радникам Білого дому

Відомо, що лист продовжував збирати підписи після того, як його доставили високопосадовцям Білого дому.

Серед тих, хто підписав листа Байдену є:

  • Крісті Волтон, мільярдерка, невістка засновника Walmart;
  • комісар Національної футбольної ліги США у відставці Пол Дж. Тальябу;
  • інвестор-мільярдер Майк Новограц;
  • екскерівник Google Нінг Мосбергер-Танг;
  • директор Warburg Pincus Харша Марті;
  • професор Гарвардської школи права Лоуренс Лессиг;
  • професор Нью-Йоркського університету і подкастер Скотт Галлоуей;
  • генеральний директор Weyco Group Том Флоршайм;
  • ексміністр оборони США Луїс Кальдера;
  • інвестор хедж-фонду Кевін Бреннан з Bridgewater Associates.
  • гендиректорка Forward Majority Вікі Хаусман – це група, яка підтримує Демократичну партію.

Раніше чинний глава Білого дому Джо Байден заявив, що він «нікуди не піде» та продовжуватиме участь у президентських виборах США.

Як відомо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. 

Як повідомлялося, на виборах до Конгресу великі бізнесмени планують збільшити підтримку інших кандидатів від Демократичної партії. Зокрема, причиною цьому стали сумніви донорів у здатності чинного президента Джо Байдена виграти президентські вибори

До слова, президент США Джо Байден зустрівся з популярними TikTok-блогерами, щоб проконсультуватися щодо однієї з найбільших проблем його президентської кампанії: як переконати молодь голосувати за президента

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Теги: США Джозеф Байден вибори у США президент

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