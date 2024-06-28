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«Ти невдаха»: Байден різко відповів Трампу через образу військових

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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«Ти невдаха»: Байден різко відповів Трампу через образу військових
У США відбулися дебати між Трампом та Байденом
фото: скріншот

Трамп стверджує, що не говорив образливі слова про американських військових

Під час теледебатів між чинним президентом США – демократом Джо Байденом, та ексочільником країни, республіканцем Дональдом Трампом виникла суперечка через висловлювання Трампа про загиблих військовослужбовців США. Про це пише CNN.

Зокрема, президент Штатів процитував історію 2020 року з The Atlantic, у якій повідомлялося, що Трамп нібито приватно перед генералами очорнив загиблих військовослужбовців США, називаючи їх «невдахами» та «лохами». Згадуючи свого сина Бо Байдена, ветерана війни в Іраку, який помер від раку мозку, лідер країни сказав: «Мій син не був невдахою, не був лохом. Ти лох, ти невдаха», – заявив він.

Трамп стверджує, що не говорив образливі слова про американських військових. «По-перше, це була вигадана цитата, «лохи та невдахи». Вони вигадали. Це було в третьосортному журналі, який зазнає краху, як і багато з цих журналів», – стверджував республіканець.

Нагадаємо, 27 червня у США відбулися дебати між Трампом та Байденом. Під час яких ексочільник США заявив,  що Україна не виграє війну проти Росії.

На думку колишньої директорки з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд виступ чинного президента був не вдалим. Вона вважає, що Байден не зміг довести, що в нього достатньо енергії та витривалості для ще одного президентського терміну.

Можливість зміни Байдена іншим кандидатом від Демократичної партії також активно обговорювалася представниками демократів у вечірніх етерах провідних американських телеканалів. 

Трамп під час президентських дебатів висловився про війну в Україні.

Після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США  заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

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Теги: вибори у США Дональд Трамп Джозеф Байден

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